Ученые сделали прорыв в понимании источника тремора конечностей





Отчет об успешном завершении тестирования наблюдений за лабораторными животными предоставила совместная группа сотрудников из Медицинского колледжа Бейлора и Неврологического исследовательского института Яна и Дэна Данкана при Техасском педиатрическом госпитале. По словам автора Аманды М. Браун (Amanda M. Brown), центром расстройства являются клетки Пуркинье, которые могут изменять свою активность.Именно эти факторы и являются источником одного из самых распространенных видов непроизвольных движений конечностей и мышц. Как выразилась автор исследования, когда клетки Пуркинье демонстрировали всплеск активности, у подопытных начинался тремор. Когда ученые меняли частоту сигнала, у мышей удавалось изменить и частоту тремора. Таким образом, глубокая стимуляция мозжечка, где и расположен центр расстройства, является к ключом к преодолению сложных симптомов болезни Паркинсона и ряда других заболеваний, имеющих аналогичные источники.