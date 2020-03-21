В Toyota рассказали, какие RAV4 предпочитают россияне





Отмечается, что за все время продаж актуального поколения кроссовера Toyota RAV4 в России, порядка 60% покупателей отдали предпочтение именно версии с 2,0-литровым двигателем и вариатором. Что же касается комплектаций, то примерно такое же количество новых владельцев кроссовера остановили выбор на «Комфорте», которая представлена всего в трех модификациях модели. Впрочем эту комплектацию нередко выбирают покупатели, которые заказывают топовую версию Toyota RAV4 с 2,5-литровым мотором.Примечателен и тот факт, что механическую коробку передач за все время продаж автомобиля на российском рынке выбрали только 6,6% покупателей. Новый вариатор, который в прежних версиях автомобиля отсутствовал, пришелся по душе почти 60%. Довольно высокой остается популярность 8-ступенчатой автоматической трансмиссии – ее выбирают 33,6% новых владельцев RAV4.