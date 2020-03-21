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Эвелина Бледанс отменила мероприятие для детей с синдромом Дауна из-за коронавируса

Эвелина Бледанс отметила мероприятие, организованное ее благотворительным фондом «Мы все разные», из-за пандемии коронавируса. Как известно, по случаю Международного дня людей с синдромом Дауна российская актриса хотела провести праздник для детей с особенностями развития, подобно тому, что проходил в прошлом году.
Эвелина Бледанс отменила мероприятие для детей с синдромом Дауна из-за коронавируса

В субботу, 21-го марта 2020 года весь мир отмечает Международный день людей с синдромом Дауна. Актриса театра и кино, а также телеведущая и певица Эвелина Бледанс в 2012 году родила второго сына Семена, который появился на свет с особенностями развития. С тех пор звезда российского шоу-бизнеса активно участвует в проектах для помощи болеющим малышам и создала собственный благотворительный фонд «Мы все разные». Однако, в этом году из-за вспышки коронавируса, она сообщила о вынужденной отмене запланированного праздника.

Согласно рассказу Эвелины Бледанс в недавнем интервью, в 2019 году благотворительный фонд провел встречу в океанариуме под девизом «Королевство цветных носков», где каждый участник мероприятия надевал по одному из разных пар, чтобы выразить поддержку всем людям с особенностями развития. В этом году российская актриса пообещала провести групповые праздники с небольшим количеством детей, чтобы не подвергать их риску заражения COVID-2019.

Кроме того, 21-го марта на «Первом канале» будет показан фильм про малышей с синдромом Дауна, а 23-го – программа Елены Малышевой с участием Эвелины Бледанс и ее подопечных.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:52

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