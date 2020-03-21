Эвелина Бледанс отменила мероприятие для детей с синдромом Дауна из-за коронавируса

В субботу, 21-го марта 2020 года весь мир отмечает Международный день людей с синдромом Дауна. Актриса театра и кино, а также телеведущая и певица Эвелина Бледанс в 2012 году родила второго сына Семена, который появился на свет с особенностями развития. С тех пор звезда российского шоу-бизнеса активно участвует в проектах для помощи болеющим малышам и создала собственный благотворительный фонд «Мы все разные». Однако, в этом году из-за вспышки коронавируса, она сообщила о вынужденной отмене запланированного праздника.Согласно рассказу Эвелины Бледанс в недавнем интервью, в 2019 году благотворительный фонд провел встречу в океанариуме под девизом «Королевство цветных носков», где каждый участник мероприятия надевал по одному из разных пар, чтобы выразить поддержку всем людям с особенностями развития. В этом году российская актриса пообещала провести групповые праздники с небольшим количеством детей, чтобы не подвергать их риску заражения COVID-2019.Кроме того, 21-го марта на «Первом канале» будет показан фильм про малышей с синдромом Дауна, а 23-го – программа Елены Малышевой с участием Эвелины Бледанс и ее подопечных.