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Татьяна Абрамова молилась за жизнь любимого человека во время его операции

Татьяна Абрамова в беседе с ведущей программы «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой поделилась воспоминаниями о том, как молилась за жизнь любимого человека во время его операции. Она сообщила, что старалась быть сильной и не плакать.
Татьяна Абрамова молилась за жизнь любимого человека во время его операции

Татьяна Абрамова рассказала, что у неё был не простой период в жизни, когда пришлось собрать все силы и бороться за жизнь любимого. Лера Кудрявцева не скрывает: история актрисы её очень удивила и шокировала. Она отмечает, звезда является хрупкой с виду женщиной, которая не стала опускать руки и поддаваться панике, столкнувшись с серьезной проблемой. Абрамова сообщила, что тогда речь шла о жизни и смерти. Артистка добавила, всё время нахождения её родного человека на операции, а это приблизительно 6 часов, она не прекращала молиться.

При этом знаменитость сосредоточила всю внутреннюю энергию и любовь на прочтении канона за болящего. Она не давала волю эмоциям, не разрешала себе плакать, поскольку боялась не совладать с собой. Абрамова знала, что нужно оставаться сильной, так как переживания надломят её и не получится помочь любимому выжить. «Я не рыдала. Не было ни одной слезы! Ведь если я начну плакать, это приведёт к худшему», — заявила актриса.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:50

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