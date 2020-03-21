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Яна Рудковская: "Я свои маски не продаю, дарить вот дарю"

Яна Рудковская рассказала пользователям Сети на странице в Instagram, что она свои маски не продает. Также известный продюсер уточнила, что она их только дарит.
Яна Рудковская: "Я свои маски не продаю, дарить вот дарю"

Яна Рудковская часто публикует в социальных сетях фотографии в масках, которые украшены цветами. Недавно знаменитость призналась, что сама придумала сделать наряднее данный защитный аксессуар. Сегодня известный продюсер разместила снимок, на котором она запечатлена в любимом автомобиле Porsche Panamera, назвав его сама безопасным. Яна Рудковская надела платье и маску, украшенную цветами. В комментарии знаменитость сообщила, что фанаты часто спрашивают, продает ли она данные аксессуары.

Возлюбленна Евгения Плющенко написала: "Я свои маски не продаю, такая находка нужна самому, дарить вот дарю, но точно не продаю". Некоторые подписчики отметили, что очень хотели иметь такой аксессуар от Яны Рудковской. Также фанаты написали, что из-за маски на лице, глаза продюсера стали еще более выразительными.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:38

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