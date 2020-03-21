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Warner Bros. опровергла слух о том, что "Чудо-женщина 1984" не выйдет в кинотеатрах

Студия Warner Bros. опровергла ранее появившийся в Сети слух о том, что «Чудо-женщина 1984» не выйдет в прокат в кинотеатрах. Пока планов выпускать фильм в цифре, минуя большие экраны, у создателей картины нет.

На фоне пандемии коронавируса в Сети начало появляться большое количество фейковой информации. Кроме того, что непосредственно касается распространения вируса, слухи коснулись и других сфер жизни. Так недавно интернет-портал The Wrap опубликовал непроверенные данные о том, что студия Warner Bros. решила отменить показ «Чудо-женщины 1984» в кинотеатрах и перенести на новый стриминг-сервисе HBO Max, который заработает уже в мае.

Руководство студии опровергло подобную информацию, отметив, что премьера супергеройского сиквела «Чудо-женщина 1984» все еще намечена на 4 июня. Пока ни о каких переносах сроков речи не идет, однако в свете сложившейся ситуации с пандемией коронавируса это возможно. Если в подобном возникнет необходимость, Warner Bros. может отсрочить презентацию своей новой картины.

Пока кинотеатры закрыты для посещения, многие киностудии обязаны переносить запланированные премьеры своих новинок. На данный момент неизвестно, на какой срок затянется эта вынужденная мера, но уже сейчас ясно, что когда пандемия закончится, расписание киносеансов будет перенасыщено новыми кинолентами и мультфильмами.

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Культура
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:44

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