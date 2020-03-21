Глава МИД России Сергей Лавров празднует 70-летний юбилей





Сергей Лавров является одним из самых уважаемых и выдающихся дипломатов современности, которому всегда удавалось найти емкий ответ на любые антироссийские выпады. Более того, несмотря на возраст министра, его работоспособности могут позавидовать многие. На Мюнхенской конференции по безопасности в 2019 году российская делегация была одной из самых активных, проведя всего за два дня около 20 важных встреч с иностранными политиками. Знают Сергея Викторовича и за отменное чувство юмора, особенно привыкли к его острым ответам отечественные и зарубежные журналисты.Издание «Известия» даже вспомнило один забавный случай, когда чувство юмора позволило Лаврову расположить к себе японских коллег. Во время встречи с главой МИД Японии в Токио, в городе неожиданно пошел снег., - пошутил на приеме Таро Коно. В ответ на это глава МИД России дал ответ, который заставил смеяться всех присутствующих:, - парировал он.