«Джеки Чан и Джастин Бибер»: ТОП-11 знаменитостей-рекордсменов Книги рекордов Гиннесса





65-летний Джеки Чан является самым известным героем боевиков во всем мире, а также известен своим акробатическим боевым стилем и самостоятельным выполнением сложных трюков без помощи дублеров, за которые попал в Книгу рекордов Гиннесса. В то же время, еще одним знаменитым рекордсменом стал Джастин Бибер благодаря своим популярным песням. Примечательно, что молодой исполнитель стал обладателем 8-ми наград в реестре мировых успехов.С результатом 5 рекордов свое место в Книге Гиннесса занял Криштиану Роналду. Первые три достижения были связаны непосредственно с его профессиональной деятельностью, а последующие два - с количеством подписчиков в личном блоге Instagram и лайками в Facebook, которых было более 163 миллиона и 122 миллиона соответственно. Подобным образом на четвертой строчке в ТОПе знаменитых рекордсменов оказалась Эллен Дедженерес с 78,5 миллионами подписчиками в Twitter.Последующие места за свои достижения в кино и музыке заняли Дженнифер Лоуренс, Eminem, Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Долли Партон, Эд Ширан и Кэти Перри.