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«Джеки Чан и Джастин Бибер»: ТОП-11 знаменитостей-рекордсменов Книги рекордов Гиннесса

Актер и каскадер Джеки Чан вместе с поп-исполнителем Джастином Бибером попали в ТОП-11 знаменитостей-рекордсменов Книги рекордов Гиннеса. По словам звезд, они никогда не задумывались о том, что когда-то окажутся на страницах реестра Всемирных достижений.
«Джеки Чан и Джастин Бибер»: ТОП-11 знаменитостей-рекордсменов Книги рекордов Гиннесса

65-летний Джеки Чан является самым известным героем боевиков во всем мире, а также известен своим акробатическим боевым стилем и самостоятельным выполнением сложных трюков без помощи дублеров, за которые попал в Книгу рекордов Гиннесса. В то же время, еще одним знаменитым рекордсменом стал Джастин Бибер благодаря своим популярным песням. Примечательно, что молодой исполнитель стал обладателем 8-ми наград в реестре мировых успехов.

С результатом 5 рекордов свое место в Книге Гиннесса занял Криштиану Роналду. Первые три достижения были связаны непосредственно с его профессиональной деятельностью, а последующие два - с количеством подписчиков в личном блоге Instagram и лайками в Facebook, которых было более 163 миллиона и 122 миллиона соответственно. Подобным образом на четвертой строчке в ТОПе знаменитых рекордсменов оказалась Эллен Дедженерес с 78,5 миллионами подписчиками в Twitter.

Последующие места за свои достижения в кино и музыке заняли Дженнифер Лоуренс, Eminem, Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Долли Партон, Эд Ширан и Кэти Перри.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:09

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