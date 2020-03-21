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Певица Слава покрасила брови дома и стала похожа на мужчину

Певица Слава рассказала своим подписчикам в Instagram, что покрасила брови дома. Также известная исполнительница пошутила, что теперь стала похожа на мужчину.
Певица Слава покрасила брови дома и стала похожа на мужчину

Недавно певица Слава сообщила преданным поклонникам о переносе своих выступлений из-за заперта на проведение массовых мероприятий. Исполнительница сообщила, что теперь у нее будет время для семьи и самой себя. Сегодня знаменитость опубликовала ролик, на котором запечатлена ее младшая дочь Антонина Данилицкая. За кадром певица Слава просит ребенка повторить то, что она только что говорила матери. Но девочка не хочет этого делать на камеру, тогда знаменитость громко говорить, что она покрасила брови в домашних условиях и стала похожа на мужчину.

В комментарии певица Слава честно призналась своим подписчикам, что всегда красит голову, брови и ресницы дома. В конце она пошутила написав: "Ну это заметно". Фанаты оценили юмор исполнительницы и отметили, что младшая дочь очень похожа на свою мать. За несколько минут ролик певицы Славы просмотрели почти 20 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:50

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