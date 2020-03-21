Звездный диетолог Римма Мойсенко дала рекомендации по правильному питанию на карантине

Молекулярный диетолог и терапевт Римма Мойсенко советует тем, кто находится на карантине, обратить особое внимание на количество употребляемой жидкости. Так, чтобы очистить организм от шлаков и помочь ему наладить обменные процессы, стоит пить воду из расчета 30 грамм на один килограмм веса. Кроме того, делать это нужно до 19:00.Также при планировании рациона стоит учесть уменьшение физической нагрузки. Именно поэтому нужно снизить калорийность меню, сведя к минимуму в нем количество животных белков и жиров. Наиболее правильным решением будет регулярное употребление круп, зелени, овощей и супов. Кроме того, кандидат медицинских наук рекомендует сделать упор на свежезамороженные ягоды, а также добавлять в каши семена чиа и льна. От фруктов эксперт советует воздержаться, так как польза фруктозы для организма сомнительна.Макароны лучше употреблять в пищу не чаще трех раз в неделю, а вот безглютеновые крупы – как можно чаще. Однако виды каш стоит чередовать, чтобы иммунная система работала без сбоев. В супы Мойсенко советует добавлять бобовые: фасоль, чечевицу, бобы, а из консервов отдавать предпочтение тунцу и оливкам.От алкоголя в меню звездный диетолог рекомендует отказаться полностью, по крайней мере на время карантина и опасности инфицирования вирусом. Дело в том, что горячительные напитки снижают защитные свойства организма и делаю его более податливым для разного рода заболеваний.