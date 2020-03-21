Звездный диетолог Римма Мойсенко дала рекомендации по правильному питанию на карантине
Кандидат медицинских наук Римма Мойсенко дала ряд рекомендаций по правильному питанию на карантине. Советы звездного диетолога помогут не только оставаться в форме, но и повысить иммунитет для защиты от вирусов.
Молекулярный диетолог и терапевт Римма Мойсенко советует тем, кто находится на карантине, обратить особое внимание на количество употребляемой жидкости. Так, чтобы очистить организм от шлаков и помочь ему наладить обменные процессы, стоит пить воду из расчета 30 грамм на один килограмм веса. Кроме того, делать это нужно до 19:00.
Также при планировании рациона стоит учесть уменьшение физической нагрузки. Именно поэтому нужно снизить калорийность меню, сведя к минимуму в нем количество животных белков и жиров. Наиболее правильным решением будет регулярное употребление круп, зелени, овощей и супов. Кроме того, кандидат медицинских наук рекомендует сделать упор на свежезамороженные ягоды, а также добавлять в каши семена чиа и льна. От фруктов эксперт советует воздержаться, так как польза фруктозы для организма сомнительна.
Макароны лучше употреблять в пищу не чаще трех раз в неделю, а вот безглютеновые крупы – как можно чаще. Однако виды каш стоит чередовать, чтобы иммунная система работала без сбоев. В супы Мойсенко советует добавлять бобовые: фасоль, чечевицу, бобы, а из консервов отдавать предпочтение тунцу и оливкам.
От алкоголя в меню звездный диетолог рекомендует отказаться полностью, по крайней мере на время карантина и опасности инфицирования вирусом. Дело в том, что горячительные напитки снижают защитные свойства организма и делаю его более податливым для разного рода заболеваний.
Молекулярный диетолог и терапевт Римма Мойсенко советует тем, кто находится на карантине, обратить особое внимание на количество употребляемой жидкости. Так, чтобы очистить организм от шлаков и помочь ему наладить обменные процессы, стоит пить воду из расчета 30 грамм на один килограмм веса. Кроме того, делать это нужно до 19:00.
Также при планировании рациона стоит учесть уменьшение физической нагрузки. Именно поэтому нужно снизить калорийность меню, сведя к минимуму в нем количество животных белков и жиров. Наиболее правильным решением будет регулярное употребление круп, зелени, овощей и супов. Кроме того, кандидат медицинских наук рекомендует сделать упор на свежезамороженные ягоды, а также добавлять в каши семена чиа и льна. От фруктов эксперт советует воздержаться, так как польза фруктозы для организма сомнительна.
Макароны лучше употреблять в пищу не чаще трех раз в неделю, а вот безглютеновые крупы – как можно чаще. Однако виды каш стоит чередовать, чтобы иммунная система работала без сбоев. В супы Мойсенко советует добавлять бобовые: фасоль, чечевицу, бобы, а из консервов отдавать предпочтение тунцу и оливкам.
От алкоголя в меню звездный диетолог рекомендует отказаться полностью, по крайней мере на время карантина и опасности инфицирования вирусом. Дело в том, что горячительные напитки снижают защитные свойства организма и делаю его более податливым для разного рода заболеваний.