АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

Звездный диетолог Римма Мойсенко дала рекомендации по правильному питанию на карантине

Кандидат медицинских наук Римма Мойсенко дала ряд рекомендаций по правильному питанию на карантине. Советы звездного диетолога помогут не только оставаться в форме, но и повысить иммунитет для защиты от вирусов.
Звездный диетолог Римма Мойсенко дала рекомендации по правильному питанию на карантине

Молекулярный диетолог и терапевт Римма Мойсенко советует тем, кто находится на карантине, обратить особое внимание на количество употребляемой жидкости. Так, чтобы очистить организм от шлаков и помочь ему наладить обменные процессы, стоит пить воду из расчета 30 грамм на один килограмм веса. Кроме того, делать это нужно до 19:00.

Также при планировании рациона стоит учесть уменьшение физической нагрузки. Именно поэтому нужно снизить калорийность меню, сведя к минимуму в нем количество животных белков и жиров. Наиболее правильным решением будет регулярное употребление круп, зелени, овощей и супов. Кроме того, кандидат медицинских наук рекомендует сделать упор на свежезамороженные ягоды, а также добавлять в каши семена чиа и льна. От фруктов эксперт советует воздержаться, так как польза фруктозы для организма сомнительна.

Макароны лучше употреблять в пищу не чаще трех раз в неделю, а вот безглютеновые крупы – как можно чаще. Однако виды каш стоит чередовать, чтобы иммунная система работала без сбоев. В супы Мойсенко советует добавлять бобовые: фасоль, чечевицу, бобы, а из консервов отдавать предпочтение тунцу и оливкам.

От алкоголя в меню звездный диетолог рекомендует отказаться полностью, по крайней мере на время карантина и опасности инфицирования вирусом. Дело в том, что горячительные напитки снижают защитные свойства организма и делаю его более податливым для разного рода заболеваний.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Назван ТОП-5 самых доступных классических универсалов на российском…
Лолита Милявская о Лере Кудрявцевой: "Обломала" многим желание увеличивать…
«Роспотребнадзор» передал тест-системы на коронавирус 13 странам, включая…
Мировая премьера седана Genesis G80 назначена на 30…
"Карантин диктует свои законы": Александр Васильев проведет трансляцию экскурсии по выставке "120 лет русской моды в…
Звезда «Дом-2» Ксения Шаповал шокирована собственным…
Ученые сделали прорыв в понимании источника тремора…
Эвелина Бледанс отменила мероприятие для детей с синдромом Дауна из-за…
Звезда «Дом-2» Витя Шароваров отреагировал на намерение Саши Шевы вернуться на…
Warner Bros. опровергла слух о том, что "Чудо-женщина 1984" не выйдет в…
Яна Рудковская: "Я свои маски не продаю, дарить вот…
В Toyota рассказали, какие RAV4 предпочитают…
Пять мужчин и историй любви были в жизни звезды балета Галины…
Звездный диетолог Римма Мойсенко дала рекомендации по правильному питанию на…
«Джеки Чан и Джастин Бибер»: ТОП-11 знаменитостей-рекордсменов Книги рекордов…
Эксперты рассказали, как с помощью приложений превратить смартфон в устройство для…
Глава МИД России Сергей Лавров празднует 70-летний…
Певица Слава покрасила брови дома и стала похожа на…
Российские банки фиксируют ажиотажный спрос на кредиты на фоне обвала…
Карина Разумовская показала 7-месячного сына Платона во время прогулки по…
Названы характеристики «младшей» версии нового внедорожника Ford…
Елена Малышева назвала 6 шагов, помогающих защититься от…
Назван ТОП-5 самых бесполезных автомобильных…
«Месть Юрию Бардашу»: Солист группы «Нервы» прокомментировал роман с певицей…
Назван ТОП-10 иномарок, представленных на российском…
"Очень жаль": Юлия Савичева сообщила о переносе концертов из-за…
ТОП-5 преимуществ кнопочных телефонов над…
Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказалась по поводу конфликта Этери Тутберидзе и Евгения…
Просмотреть все новости