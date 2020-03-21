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Эксперты рассказали, как с помощью приложений превратить смартфон в устройство для слежки

Смартфон на сегодняшний день стал неотъемлемой частью жизни практически каждого, что наталкивает пользователей на поиск новых сфер его применения. Благодаря разнообразию ПО, гаджет можно с легкостью превратить в устройство для слежки.



Первым из таких приложений можно назвать Cocospy. Установка программы-шпиона возможна как на устройства под управлением ОС Android, так и для iOS. Бесплатное ПО позволяет узнать о звонках, контактах, продолжительности бесед, логинах, паролях и выходе из заранее заданного периметра. Кроме того, можно просматривать сообщения в соцсетях и мессенджерах.

Разработчики FlexiSPY гордятся тем, что их приложение почти невозможно заметить даже на последних моделях смартфонов с ОС Android и iOS. Инструментарий ПО включает в себя возможность прослушивания звонков в режиме онлайн, а также превращение гаджета в диктофон. С помощью FlexiSPY можно получить запись с камеры отслеживаемого устройства. Также предоставлен стандартный набор функций: наблюдение за геолокацией, клавиатурный шпион, доступ к браузерам.

Spyzie также может предложить массу возможностей для пользователей. И хотя широкий спектр включает в себя в основном уже перечисленные ранее функции, нельзя не отметить такую, как возможность считывания смс и просматривать их копии даже после удаления переписки. В случае с этим ПО есть риск обнаружения. Дело в том, что отслеживаемое устройство с течением времени может сильно нагреваться и в результате вызвать подозрение.

mSpy предлагает пользователю стандартный функционал, лишенный только одного – возможности записи телефонных звонков.

XNSPY позиционируется, как прямой конкурент FlexySPY и mSPY, при этом выделяющийся меньшей стоимостью. ПО имеет возможность для записи телефонного разговора, используя микрофон отслеживаемого устройства.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:04

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