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Карина Разумовская показала 7-месячного сына Платона во время прогулки по Петергофу

Актриса Карина Разумовская на своей странице в Instagram решила показать 7-месячного сына Платона, с которым отправилась на прогулку по Петергофу. Зачастую она предпочитает не выставлять на показ свою личную жизнь, однако в этот раз сделала исключение.

Недавно Карина Разумовская в одном из интервью рассказала, что 7 месяцев назад стала мамой, а теперь решила познакомить сына Платона с общественностью. В своём аккаунте в Instagram она опубликовала фотографию с прогулки по Петергофу. Судя по всему, актриса решила приобщить сына к природе и подышать свежим воздухом. Из-за отмены спектаклей она теперь может больше внимания уделить малышу. «Чудеса», – кратко и лаконично подписала снимок Разумовская.

В комментариях актриса отметила, что для посещения открыт лишь верхний парк, а люди в связи с карантином практически отсутствуют. Стоит отметить, что артистка является супругой бизнесмена Егора Бурдина и они воспитывают сына Платона. Пара познакомилась во время учёбы в школе, однако потом их пути разошлись. Разумовская согласилась на брак с коллегой Артёмом Карасёвым, который продлился 6 лет. Егор Бурдин, в свою очередь, также был женат. Но влюбленные так и не обрели счастья в брачных союзах, пока судьба их снова не свела вместе. Любовь снова возродилась и они зарегистрировали свои отношения. Пара не стала устраивать пышный праздник, а мероприятие прошло в семейной обстановке.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:38

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