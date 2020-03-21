Карина Разумовская показала 7-месячного сына Платона во время прогулки по Петергофу

Недавно Карина Разумовская в одном из интервью рассказала, что 7 месяцев назад стала мамой, а теперь решила познакомить сына Платона с общественностью. В своём аккаунте в Instagram она опубликовала фотографию с прогулки по Петергофу. Судя по всему, актриса решила приобщить сына к природе и подышать свежим воздухом. Из-за отмены спектаклей она теперь может больше внимания уделить малышу., – кратко и лаконично подписала снимок Разумовская.В комментариях актриса отметила, что для посещения открыт лишь верхний парк, а люди в связи с карантином практически отсутствуют. Стоит отметить, что артистка является супругой бизнесмена Егора Бурдина и они воспитывают сына Платона. Пара познакомилась во время учёбы в школе, однако потом их пути разошлись. Разумовская согласилась на брак с коллегой Артёмом Карасёвым, который продлился 6 лет. Егор Бурдин, в свою очередь, также был женат. Но влюбленные так и не обрели счастья в брачных союзах, пока судьба их снова не свела вместе. Любовь снова возродилась и они зарегистрировали свои отношения. Пара не стала устраивать пышный праздник, а мероприятие прошло в семейной обстановке.