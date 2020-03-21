Российские банки фиксируют ажиотажный спрос на кредиты на фоне обвала рубля





Как сообщает издание, финансовые учреждения фиксируют резкий всплеск спроса на небольшие кредиты наличными под 10-20%. К примеру, как заявляют представители Почта-банка, количество заявок на выдачу таких займов возросло на 43%, а вот в «Ренессанс кредите» фиксируют рост популярности POS-кредитов в сегментах потребительской электроники и быттехники. В то же самое время граждане России чаще стали кредитоваться дистанционно. Так, в Райффайзенбанке общее число сделок, которые проведены полностью в режиме онлайн, увеличилось примерно на 5% и составило почти 66% от всех кредитных договоров.Отмечается, что на фоне ослабления рубля начался рост цен на товары зарубежного производства, поэтому многие граждане больше не хотят откладывать покупку необходимой техники на будущее. При этом специалисты уточняют, что многие граждане обеспокоены еще и тем, что в будущем ставки по потребительским кредитам в отечественных банках могут возрасти из-за ужесточения банками кредитной политики в отношении заемщиков, которые заняты в секторах экономики со сложной ситуацией. В кредитах могут, к примеру, начать отказывать работникам сферы услуг, авиаперевозок, туристических компаний.