Елена Малышева назвала 6 шагов, помогающих защититься от коронавируса

Елена Малышева часто дает советы пользователям Сети. Она старается рассказать в подробностях, как лучше защитить себя и своих близких от опасного недуга. Сегодня доктор медицинских наук опубликовала несколько картинок, на которых показано, что нужно делать, чтобы не заразиться коронавирусом. Елена Малышева отметила, что необходимо чаще мыть руки, избегать тесного контакта с больными и держаться от людей на расстоянии. Если человек чувствует, что заболел, ему лучшее оставаться дома, также нужно прикрывать лицо при кашле или чиханье, и носить медицинскую маску. Не стоит забывать про дезинфекцию поверхностей дома и на работе.В конце поста Елена Малышева пообещала, что в ближайшее время ответит на самые актуальные вопросы по поводу коронавируса. Подписчики поблагодарили телеведущую за рекомендации и пожелали ей здоровья.