«Месть Юрию Бардашу»: Солист группы «Нервы» прокомментировал роман с певицей Луной

28-летний Евгений Мельковский убежден, что причина развода продюсера проектов «Quest Pistols» и «Грибы» с певицей Луной, заключалась в предательстве со стороны Юрия Бардаша. По словам музыканта, в 2012 году, когда супруги жили в Лос-Анджелесе, у 37-летнего экс-участника группы «Грибы» завязались отношения с лучшей подругой своей жены – Дашей. Узнав о романе «на стороне», Кристина Герасимова (настоящее имя исполнительницы) решила отомстить неверному мужу, чтобы он сам приревновал ее.Луна позвала Евгения Мельковского и его девушку в ночной клуб, где в то же время находился Юрий Бардаш, после чего дождалась подходящего момента и поцеловала артиста на глазах у супруга и его любовницы. Солист группы «Нервы» сообщил, что «сразу даже не понял, что произошло» и зачем Кристина Герасимова так поступила, но после того, как заметил продюсера, «все стало на свои места».Кроме того, Евгений Мельковский опроверг все слухи по поводу своей причастности к разводу Юрия Бардаша и Луны, а также уверил, что никаких отношений «тем более интимных» с исполнительницей у него не было.