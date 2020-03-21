Названы характеристики «младшей» версии нового внедорожника Ford Bronco
Не так давно представители американского концерна Ford рассекретили внешность возрожденного внедорожника Bronco. Теперь же появились первые подробности о новинке, в том числе технические характеристики ее младшей версии.
Инсайдеры опубликовали в Сети новые изображения модели, отметив, что покупателям она будет доступна с 1,5-литровым или 2,0-литровым двигателем и 8-ступенчатой трансмиссией. Проще говоря, Ford Bronco должен получить ту же линейку силовых агрегатов, которая уже используется в кроссовере Ford Kuga. При этом мощность младшей модели внедорожника составит 182 лошадиные силы, а старшая сможет выдавать 250 л.с. Зато привод в обеих версиях будет только полным.
Сообщается также, что фанаты легендарной модели смогут выбирать автомобиль в десяти различных оттенках кузова. Кроме того, машину планируют комплектовать оригинальными 17-дюймовыми колесами и тремя различными вариантами отделки интерьера. Порадует производитель многих покупателей, что в будущем Ford Bronco будет доступен в специальной версии для бездорожья.
Инсайдеры опубликовали в Сети новые изображения модели, отметив, что покупателям она будет доступна с 1,5-литровым или 2,0-литровым двигателем и 8-ступенчатой трансмиссией. Проще говоря, Ford Bronco должен получить ту же линейку силовых агрегатов, которая уже используется в кроссовере Ford Kuga. При этом мощность младшей модели внедорожника составит 182 лошадиные силы, а старшая сможет выдавать 250 л.с. Зато привод в обеих версиях будет только полным.
Сообщается также, что фанаты легендарной модели смогут выбирать автомобиль в десяти различных оттенках кузова. Кроме того, машину планируют комплектовать оригинальными 17-дюймовыми колесами и тремя различными вариантами отделки интерьера. Порадует производитель многих покупателей, что в будущем Ford Bronco будет доступен в специальной версии для бездорожья.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:30