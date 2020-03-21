АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

Названы характеристики «младшей» версии нового внедорожника Ford Bronco

Не так давно представители американского концерна Ford рассекретили внешность возрожденного внедорожника Bronco. Теперь же появились первые подробности о новинке, в том числе технические характеристики ее младшей версии.
Названы характеристики «младшей» версии нового внедорожника Ford Bronco

Инсайдеры опубликовали в Сети новые изображения модели, отметив, что покупателям она будет доступна с 1,5-литровым или 2,0-литровым двигателем и 8-ступенчатой трансмиссией. Проще говоря, Ford Bronco должен получить ту же линейку силовых агрегатов, которая уже используется в кроссовере Ford Kuga. При этом мощность младшей модели внедорожника составит 182 лошадиные силы, а старшая сможет выдавать 250 л.с. Зато привод в обеих версиях будет только полным.

Сообщается также, что фанаты легендарной модели смогут выбирать автомобиль в десяти различных оттенках кузова. Кроме того, машину планируют комплектовать оригинальными 17-дюймовыми колесами и тремя различными вариантами отделки интерьера. Порадует производитель многих покупателей, что в будущем Ford Bronco будет доступен в специальной версии для бездорожья.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Глава МИД России Сергей Лавров празднует 70-летний…
Певица Слава покрасила брови дома и стала похожа на…
Российские банки фиксируют ажиотажный спрос на кредиты на фоне обвала…
Карина Разумовская показала 7-месячного сына Платона во время прогулки по…
Названы характеристики «младшей» версии нового внедорожника Ford…
Елена Малышева назвала 6 шагов, помогающих защититься от…
Назван ТОП-5 самых бесполезных автомобильных…
«Месть Юрию Бардашу»: Солист группы «Нервы» прокомментировал роман с певицей…
Назван ТОП-10 иномарок, представленных на российском…
"Очень жаль": Юлия Савичева сообщила о переносе концертов из-за…
ТОП-5 преимуществ кнопочных телефонов над…
Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказалась по поводу конфликта Этери Тутберидзе и Евгения…
Кардиологи назвали продукты питания, предотвращающие развитие мерцательной…
Татьяна Брухунова сообщила об окончании отпуска в…
Священнослужители рассказали о своем отношении к числу 666 на номерах…
«Это блеф — все ее лечение»: Юрий Лоза рассказал о своем опыте общения с…
Астрономы обнаружили планету с "адскими"…
Максим Галкин поднял настроение фанатов шуточным клипом на песню Little Big…
Ученые заметили на снимках Марса 50-ти километровые «башни», выкачивающие…
«Человек триста пришли»: Друг Эдуарда Лимонова рассказал о похоронах…
Звезда «Дом-2» Виктория Цатурян продает квартиру сына из-за…
Алексей Воробьев: "Температура 36.2 и чувствую себя гораздо…
«Это уже слишком»: Барбара Пино возмущена звонком «холостяка» Антона Криворотова ее…
Эмир Кустурица призвал сербов к дисциплине и терпению в борьбе с…
Певица Наталья Гулькина рассказала, что из-за заболевания кота ей приходится нарушать…
Звезда «Дом-2» Ирина Пинчук сменила имидж, нарастив…
Xiaomi и Geely придумали устройства для защиты от…
Станислав Садальский о Тине Канделаки: "Открыто отказалась от Грузии, сказав, что она по отцу гречанка и по матери…
Просмотреть все новости