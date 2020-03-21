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"Очень жаль": Юлия Савичева сообщила о переносе концертов из-за коронавируса

Юлия Савичева сообщила своим фанатам в социальной сети Instagram о переносе концертов. Данная ситуация произошла в связи с угрозой распространения коронавируса.
"Очень жаль": Юлия Савичева сообщила о переносе концертов из-за коронавируса

Многие звезды российского шоу-бизнеса уже перенести свои выступления на несколько месяцев из-за карантина. Сегодня об отмене нескольких концертов, намеченных на ближайшее время, сообщила и Юлия Савичева. Исполнительница опубликовала фотографию, сделанную в момент ее выступления на сцене. В комментарии певица написала: "В связи с угрозой распространения коронавируса повсеместно вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий". В конце артистка отметила, что ей очень жаль и это не входило в планы.

Исполнительница пообещала сообщить о новых датах и написала, что будет ждать поклонников на своих концертах. Подписчики поддержали певицу и посоветовали ей не расстраиваться. Многие написали, что с нетерпением будут ждать новостей от Юлии Савичевой и обязательно придут на ее выступление после карантина.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:05

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