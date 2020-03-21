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Назван ТОП-5 самых бесполезных автомобильных гаджетов

Современная промышленность предлагает автомобилистам огромный выбор устройств, призванных облегчить эксплуатацию транспортного средства, помочь в вождении и сделать процесс управления машиной в целом более комфортным и приятным. Однако, есть среди этих гаджетов и совершенно бесполезные вещи. Российские специалисты назвали те из них, которые точно не следует покупать.
Назван ТОП-5 самых бесполезных автомобильных гаджетов

Так, на первом месте этого антирейтинга оказались скребки с подогревом от автомобильного прикуривателя. Отмечается, что 12-вольтового напряжения зачастую оказывается недостаточно для снятия с кузова льда. Не несет в себе никакой пользы и ароматизатор воздуха, который, к тому же, нередко содержит в себе технический изопропиловый спирт, провоцирующий аллергические реакции или даже способствующий развитию у водителя астмы. Не стоит выбрасывать деньги на покупку чехлов с массажерами, которые только ухудшают осанку.

В список совершенно бесполезных гаджетов включены также системы, которые с помощью камер контролируют степень усталости человека за рулем. Отмечается, что их недоработанное программное обеспечение часто допускает ошибки, что только добавляет водителю хлопот. Такой же эффект, утверждают эксперты, принесет и использование наушников-сигнализаторов, призванных «разбудить» водителя в случае сильного наклона головы вниз.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:19

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