Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказалась по поводу конфликта Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко





Новость о приостановке карьеры Алиной Загитовой спровоцировала многих звезд прошлого прокомментировать данную ситуацию. Этери Тутберидзе такое положение дел пришлось не по душе. Она высказала собственное мнение о Евгении Плющенко и тренере Татьяне Тарасовой. Однако двукратный олимпийский чемпион не стал молчать и отметил, что постановкой программ для подопечных Тутберидзе занимаются другие люди. Он же в ней видит лишь менеджера.Екатерина Боброва утверждает, за данной историей наблюдала вся страна. Она отмечает, оба участника конфликта являются профессионалами высокого класса, однако даже выдающиеся личности во время споров не обращают внимание на мнения окружающих. Фигуристка полагает, решать конфликты в социальных сетях является бесполезным занятием.