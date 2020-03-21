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Назван ТОП-10 иномарок, представленных на российском рынке

Эксперты провели очередное исследование, по итогам которого составили рейтинг из ТОП-10 самых популярных иностранных автомобилей, представленных на данный момент на отечественном рынке. Лидерство в этом списке традиционно досталось представителям южнокорейского автопрома.
Назван ТОП-10 иномарок, представленных на российском рынке

Первое место в новом рейтинге досталось корейскому компакту KIA Rio. Всего, по состоянию на 1 января 2020 года, в России было зарегистрировано 842 600 экземпляров данной модели, а в числе ее преимуществ эксперты называют доступное обслуживание, высокое качество сборки основных узлов и практичность в эксплуатации. Второе место в рейтинге досталось соотечественнику лидера – компактному седану Hyundai Solaris с показателем в 798 тысяч автомобилей. По техническим параметрам, отмечают специалисты, этот автомобиль очень близок к первому месту, поэтому стал очень популярным среди россиян. Тройку лидеров замыкает американская модель Ford Focus, которую автомобилисты ценят за высокую безопасность и надежность. К началу текущего года в России было зарегистрировано 750 800 таких моделей различных годов выпуска.

Далее в рейтинге указываются Toyota Corolla и Renault Logan занявшие 4 и 5 места соответственно с почти одинаковыми показателями: 708 500 и 707 400 зарегистрированных машин. Оба автомобиля стали популярными за счет неплохих технических характеристик, простоты и доступности в обслуживании, что также относится к высокому уровню надежности. При этом французский компакт подкупает еще и весьма низкой ценой.

Вторая пятерка рейтинга выглядит следующим образом: Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Toyota Camry, Toyota RAV4 и Daewoo Nexia.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:09

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