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ТОП-5 преимуществ кнопочных телефонов над сенсорными

Несмотря на технологический прогресс и развитие смартфонов, у старых кнопочных устройств остаются свои поклонники. В связи с этим составлен перечень из пяти самых популярных утверждений о преимуществе классических гаджетов над современными.



В первую очередь, сторонники классики отмечают долговечность аккумулятора телефона и меньший расход заряда. Залогом этого являются отсутствие массы виджетов, мессенджеров и прочих приложений, а также возможности смотреть видео в режиме нон-стоп.

Во-вторых, фанаты кнопочных телефонов уважают свои гаджеты за долговечность и заметно превосходящую смартфоны прочность. Сенсор современных устройств им видится не столько преимуществом, сколько огромным недостатком в связи с хрупкостью.

В-третьих, отсутствие соединения с интернетом. На этот раз вопрос уже можно оправданно назвать спорным, так как даже обладатели кнопочных телефонов видят в этом некоторое неудобство. Преимуществом они называют отсутствие поглощающих время и внимание социальных сетей и мессенджеров.

В-четвертых, старые телефоны всегда привлекали внимание своей компактностью в отличие от современных устройств, с течением времени стремившихся к своему расширению.

В-пятых, кнопочный гаджет недорогой в производстве, что делало его стоимость вполне заметно ниже современных смартфонов. Сюда можно записать и массу сопутствующих расходов на гарнитуру, защитное стекло и прочие. В результате потеря смартфона выглядит куда страшней, чем неприхотливого старого кнопочного телефона. Нечего говорить и о массивах информации, хранящейся в памяти новых гаджетов.

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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:00

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