



Медики из Исследовательского центра в США провели научный эксперимент с участием почти ста тысяч женщин старше 60-ти лет. Ведущий автор работы - доктор Даниэль Гербер сообщил, что у тех добровольцев, которые ели 58-74 грамма белка в день, снизился риск фибрилляции предсердий на 5-8%. В то же время, употребление большего количества органических компонентов не рекомендуется, ввиду биологической нецелесообразности.Кроме того, кардиологи отметили важность источника белка, так как некоторые люди отдают предпочтение тяжелому мясу или фаст-фуду. Эксперт Medical Express сообщил, что лучше всего выбирать полезные продукты высокого качества: лосось, белое постное мясо (куриная или индюшиная грудка), яйца и греческий йогурт без добавок.По словам Даниэля Гербера, большое количество белка может не только укрепить здоровье женщины, но и значительно уменьшить вероятность развития мерцательной аритмии со всеми вытекающими последствиями, в том числе сердечной недостаточности и смерти.