Кардиологи назвали продукты питания, предотвращающие развитие мерцательной аритмии
Американские кардиологи назвали продукты питания, предотвращающие развитие мерцательной аритмии. По словам медиков, ежедневное употребление животного белка от 58 до 74 грамм не только улучшает работу сердечно-сосудистой системы, но и укрепляет костную ткань.
Медики из Исследовательского центра в США провели научный эксперимент с участием почти ста тысяч женщин старше 60-ти лет. Ведущий автор работы - доктор Даниэль Гербер сообщил, что у тех добровольцев, которые ели 58-74 грамма белка в день, снизился риск фибрилляции предсердий на 5-8%. В то же время, употребление большего количества органических компонентов не рекомендуется, ввиду биологической нецелесообразности.
Кроме того, кардиологи отметили важность источника белка, так как некоторые люди отдают предпочтение тяжелому мясу или фаст-фуду. Эксперт Medical Express сообщил, что лучше всего выбирать полезные продукты высокого качества: лосось, белое постное мясо (куриная или индюшиная грудка), яйца и греческий йогурт без добавок.
По словам Даниэля Гербера, большое количество белка может не только укрепить здоровье женщины, но и значительно уменьшить вероятность развития мерцательной аритмии со всеми вытекающими последствиями, в том числе сердечной недостаточности и смерти.
Медики из Исследовательского центра в США провели научный эксперимент с участием почти ста тысяч женщин старше 60-ти лет. Ведущий автор работы - доктор Даниэль Гербер сообщил, что у тех добровольцев, которые ели 58-74 грамма белка в день, снизился риск фибрилляции предсердий на 5-8%. В то же время, употребление большего количества органических компонентов не рекомендуется, ввиду биологической нецелесообразности.
Кроме того, кардиологи отметили важность источника белка, так как некоторые люди отдают предпочтение тяжелому мясу или фаст-фуду. Эксперт Medical Express сообщил, что лучше всего выбирать полезные продукты высокого качества: лосось, белое постное мясо (куриная или индюшиная грудка), яйца и греческий йогурт без добавок.
По словам Даниэля Гербера, большое количество белка может не только укрепить здоровье женщины, но и значительно уменьшить вероятность развития мерцательной аритмии со всеми вытекающими последствиями, в том числе сердечной недостаточности и смерти.