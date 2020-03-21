Священнослужители рассказали о своем отношении к числу 666 на номерах автомобилей





К слову, свердловские священники уже выразили свое резкое негативное отношение к вероятным изменениям. Поддерживают их в этом и коллеги из епархии столицы региона Екатеринбурга. Как отметил игумен Вениамин Райников, у церкви подобное положение дел вызовет только возмущение. Священнослужитель подчеркивает, что люди, которые решили принять такое решение, судя по всему, не задумывались над этим и не придали значения тому, насколько неприятным для многих может оказаться «число зверя». Райников также добавил, что перед принятием подобных поправок их авторам стоило бы проконсультироваться с представителями церкви.Cтоличные церковники проявили более сдержанную позицию, отметив, что речь идет всего лишь о цифрах, которые не способны отдалить человека от Бога. Поэтому они рекомендуют обращать внимание на помощь ближним и добрые дела, хотя признают, что массовое использование подобных чисел в автомобильных номерных знаках может быть негативно воспринято многими верующими.