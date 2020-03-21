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Священнослужители рассказали о своем отношении к числу 666 на номерах автомобилей

Многие россияне очень негативно реагируют на автомобили, номера которых содержат в себе так называемое «число дьявола» или попросту цифры 666. При этом, автомобилисты из Свердловской области после будущего пересмотра системы присвоения кодов регионов могут массово начать получать такие номера. Журналисты даже решили поинтересоваться у священнослужителей, как церковь отнесется к подобным изменениям.
Священнослужители рассказали о своем отношении к числу 666 на номерах автомобилей

К слову, свердловские священники уже выразили свое резкое негативное отношение к вероятным изменениям. Поддерживают их в этом и коллеги из епархии столицы региона Екатеринбурга. Как отметил игумен Вениамин Райников, у церкви подобное положение дел вызовет только возмущение. Священнослужитель подчеркивает, что люди, которые решили принять такое решение, судя по всему, не задумывались над этим и не придали значения тому, насколько неприятным для многих может оказаться «число зверя». Райников также добавил, что перед принятием подобных поправок их авторам стоило бы проконсультироваться с представителями церкви.

Cтоличные церковники проявили более сдержанную позицию, отметив, что речь идет всего лишь о цифрах, которые не способны отдалить человека от Бога. Поэтому они рекомендуют обращать внимание на помощь ближним и добрые дела, хотя признают, что массовое использование подобных чисел в автомобильных номерных знаках может быть негативно воспринято многими верующими.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:37

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