Татьяна Брухунова сообщила об окончании отпуска в Дубае

Около недели назад Татьяна Брухунова улетела в Дубай, поскольку не была в отпуске почти год. Евгений Петросян также отправился в ОАЭ, чтобы отдохнуть от работы. При этом знаменитости не стали комментировать совместное времяпровождения, хотя и публиковали в социальных сетях фотографии с одного и того же пляжа. Сегодня Татьяна Брухунова разместила снимок, на котором она запечатлена в черном сдельном купальнике и соломенной шляпе. В комментарии помощница знаменитого юмориста написала: "Это был прекрасный отпуск".Подписчики отметила, что время пролетело очень быстро. Некоторые написали, что на опубликованной фотографии не сразу узнали Татьяну Брухунову и Дубай пошел ей на пользу. Под постом помощницы Евгения Петросяна фанаты оставили большое количество комплиментов и лайков.