«Это блеф — все ее лечение»: Юрий Лоза рассказал о своем опыте общения с Джуной





Певец и композитор Юрий Лоза стал гостем передачи «Идущие к черту. Послесловие», которая вышла на телеканале «Спас». В эфире программы, посвященной разоблачению экстрасенсов, колдунов и магов, исполнитель хита «Плот» рассказал о своем опыте общения с известной советской целительницей Джуной.Лоза признался, что был вынужден обратиться к экстрасенсу, как и прочие, исключительно «от безысходности». Сын певца страдал от астмы, а тогдашняя медицина не могла дать ни толкового объяснения, почему это произошло и как избавить ребенка от заболевания. Именно поэтому исполнитель вместе с супругой решил показать малыша Джуне. Когда артист прибыл к целительнице, та даже не сразу обратила внимание на недуг мальчика. Первым делом она показала Юрию Лозе свой дом и коллекцию картин, а уже после поинтересовалась у взволнованного отца: «Где он так простудил сына?».Подобный вопрос крайне удивил звезду советской эстрады, и он сразу понял, что помощи от такой целительницы ждать не стоит. Юрий Лоза осознал, что все лечение Джуны – «это блеф», и на самом деле никаких особых «сил» у нее нет.