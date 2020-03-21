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«Это блеф — все ее лечение»: Юрий Лоза рассказал о своем опыте общения с Джуной

Юрий Лоза рассказал зрителям телеканала «Спас» о своем опыте общения с целительницей Джуной. По словам популярного певца, ее лечение - «блеф», а все, кто обращаются к экстрасенсам, делают это исключительно «от безысходности».

Певец и композитор Юрий Лоза стал гостем передачи «Идущие к черту. Послесловие», которая вышла на телеканале «Спас». В эфире программы, посвященной разоблачению экстрасенсов, колдунов и магов, исполнитель хита «Плот» рассказал о своем опыте общения с известной советской целительницей Джуной.

Лоза признался, что был вынужден обратиться к экстрасенсу, как и прочие, исключительно «от безысходности». Сын певца страдал от астмы, а тогдашняя медицина не могла дать ни толкового объяснения, почему это произошло и как избавить ребенка от заболевания. Именно поэтому исполнитель вместе с супругой решил показать малыша Джуне. Когда артист прибыл к целительнице, та даже не сразу обратила внимание на недуг мальчика. Первым делом она показала Юрию Лозе свой дом и коллекцию картин, а уже после поинтересовалась у взволнованного отца: «Где он так простудил сына?».

Подобный вопрос крайне удивил звезду советской эстрады, и он сразу понял, что помощи от такой целительницы ждать не стоит. Юрий Лоза осознал, что все лечение Джуны – «это блеф», и на самом деле никаких особых «сил» у нее нет.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:30

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