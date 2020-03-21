АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

Астрономы обнаружили планету с "адскими" условиями

Астрономы благодаря использованию наземного телескопа VLT выявили в 2013 году планету с "адскими" условиями. Она разделена на две половины, на одной из которых царит вечный день, а на другой постоянная ночь.

Подобное явление учёные именуют приливным захватом. Планета расположена на расстоянии 640 световых лет от Земли в системе звезды, больше в 1,7 раз, чем Солнце. Специалисты оценили температуру её внешних слоев на светлой стороне в 2693 кельвина. На затемнённой стороне она уменьшается до 1795 кельвинов.

На «дневной» части планеты создаётся большое количество паров атомарного железа в атмосфере. Ветер огромной мощности передвигает их на другую сторону, таким образом совершается процесс разреженности паров. До обнаружения «адской» планеты астрономы лишь строили предположения о возможном существовании непригодных для жизни условий на ней. Согласно последним исследованиям, гипотезы получилось подтвердить.

Недавно стало известно, что астрономы из Сиднейского университета Маккуори впервые обнаружили звезду односторонней пульсации. Уникальный газовый шар, который излучает свет, в 1,7 раз больше массы Солнца и отдалён от Земли на 1500 световых лет.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Священнослужители рассказали о своем отношении к числу 666 на номерах…
«Это блеф — все ее лечение»: Юрий Лоза рассказал о своем опыте общения с…
Астрономы обнаружили планету с "адскими"…
Максим Галкин поднял настроение фанатов шуточным клипом на песню Little Big…
Ученые заметили на снимках Марса 50-ти километровые «башни», выкачивающие…
«Человек триста пришли»: Друг Эдуарда Лимонова рассказал о похоронах…
Звезда «Дом-2» Виктория Цатурян продает квартиру сына из-за…
Алексей Воробьев: "Температура 36.2 и чувствую себя гораздо…
«Это уже слишком»: Барбара Пино возмущена звонком «холостяка» Антона Криворотова ее…
Эмир Кустурица призвал сербов к дисциплине и терпению в борьбе с…
Певица Наталья Гулькина рассказала, что из-за заболевания кота ей приходится нарушать…
Звезда «Дом-2» Ирина Пинчук сменила имидж, нарастив…
Xiaomi и Geely придумали устройства для защиты от…
Станислав Садальский о Тине Канделаки: "Открыто отказалась от Грузии, сказав, что она по отцу гречанка и по матери…
Астероид Рюгу оказался значительно моложе, чем считали…
Астролог Василиса Володина предсказала крайне сложные перспективы для россиян на 2020…
Подсчитан ущерб для российского бизнеса из-за пандемии…
Фанаты Samsung потребовали от компании отказаться от фирменных процессоров…
Екатерина Стриженова : "Карантин из-за коронавируса нарушил мои планы на день…
Доктор Михаил Гинзбург рекомендует укреплять иммунитет с помощью морской…
«Привыкаю к новому режиму»: Кристина Орбакайте заявила, что ушла на…
Сенатор Алексей Пушков резко ответил США после обвинения России в дезинформации на тему…
Ученые обнаружили причинно-следственную связь между острой пищей и ночными…
Группа Little Big поедет на "Евровидение-2021" с новой…
Людмила Артемьева опубликовала первый пост после ухода из сериала…
Американские ученые не рекомендуют использовать антибактериальное мыло во время…
Лариса Долина исполнила за ночь в караоке на Сахалине около 30…
Тина Канделаки изо всех сил соблюдает нейтралитет с Ксенией…
Просмотреть все новости