Астрономы обнаружили планету с "адскими" условиями
Астрономы благодаря использованию наземного телескопа VLT выявили в 2013 году планету с "адскими" условиями. Она разделена на две половины, на одной из которых царит вечный день, а на другой постоянная ночь.
Подобное явление учёные именуют приливным захватом. Планета расположена на расстоянии 640 световых лет от Земли в системе звезды, больше в 1,7 раз, чем Солнце. Специалисты оценили температуру её внешних слоев на светлой стороне в 2693 кельвина. На затемнённой стороне она уменьшается до 1795 кельвинов.
На «дневной» части планеты создаётся большое количество паров атомарного железа в атмосфере. Ветер огромной мощности передвигает их на другую сторону, таким образом совершается процесс разреженности паров. До обнаружения «адской» планеты астрономы лишь строили предположения о возможном существовании непригодных для жизни условий на ней. Согласно последним исследованиям, гипотезы получилось подтвердить.
Недавно стало известно, что астрономы из Сиднейского университета Маккуори впервые обнаружили звезду односторонней пульсации. Уникальный газовый шар, который излучает свет, в 1,7 раз больше массы Солнца и отдалён от Земли на 1500 световых лет.
Подобное явление учёные именуют приливным захватом. Планета расположена на расстоянии 640 световых лет от Земли в системе звезды, больше в 1,7 раз, чем Солнце. Специалисты оценили температуру её внешних слоев на светлой стороне в 2693 кельвина. На затемнённой стороне она уменьшается до 1795 кельвинов.
На «дневной» части планеты создаётся большое количество паров атомарного железа в атмосфере. Ветер огромной мощности передвигает их на другую сторону, таким образом совершается процесс разреженности паров. До обнаружения «адской» планеты астрономы лишь строили предположения о возможном существовании непригодных для жизни условий на ней. Согласно последним исследованиям, гипотезы получилось подтвердить.
Недавно стало известно, что астрономы из Сиднейского университета Маккуори впервые обнаружили звезду односторонней пульсации. Уникальный газовый шар, который излучает свет, в 1,7 раз больше массы Солнца и отдалён от Земли на 1500 световых лет.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:23