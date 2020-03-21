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Максим Галкин поднял настроение фанатов шуточным клипом на песню Little Big "UNO"

Максим Галкин опубликовал в социальной сети Instagram шуточный клип на песню группы Little Big под названием "UNO". Фанаты поблагодарили знаменитого юмориста за поднятое настроение.
Максим Галкин поднял настроение фанатов шуточным клипом на песню Little Big "UNO"

Максим Галкин часто делает смешные публикации, чтобы развеселить пользователей Сети. Сегодня знаменитость разместил видео, на котором 4 актёра театра "Ленком", создавшие проект "Заячий Стон", танцуют под песню Little Big "UNO". При этом артисты показывают в шуточной форме, как нужно защищаться от коронавируса. В комментарии Максим Галкин написал: "Наверное, вы уже видели, но пусть будет здесь для поднятия настроения!". Также юморист назвал клип созданный проектом "Заячий Стон" весьма актуальным при сложившейся ситуации.

Преданные поклонники пришли в восторг от ролика. Многие поблагодарили знаменитость за поднятое настроение. Фанаты написали, что именно смех и позитив помогут справиться со всеми проблемами и опасными вирусами. Меньше чем за час публикацию на странице Максима Галкина посмотрели почти 300 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:16

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