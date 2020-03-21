Максим Галкин поднял настроение фанатов шуточным клипом на песню Little Big "UNO"

Максим Галкин часто делает смешные публикации, чтобы развеселить пользователей Сети. Сегодня знаменитость разместил видео, на котором 4 актёра театра "Ленком", создавшие проект "Заячий Стон", танцуют под песню Little Big "UNO". При этом артисты показывают в шуточной форме, как нужно защищаться от коронавируса. В комментарии Максим Галкин написал: "Наверное, вы уже видели, но пусть будет здесь для поднятия настроения!". Также юморист назвал клип созданный проектом "Заячий Стон" весьма актуальным при сложившейся ситуации.Преданные поклонники пришли в восторг от ролика. Многие поблагодарили знаменитость за поднятое настроение. Фанаты написали, что именно смех и позитив помогут справиться со всеми проблемами и опасными вирусами. Меньше чем за час публикацию на странице Максима Галкина посмотрели почти 300 000 пользователей Сети.