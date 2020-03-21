Ученые заметили на снимках Марса 50-ти километровые «башни», выкачивающие воду





По словам исследователей, высота, так называемых, башен, достигает 50-ти километров, после чего столб начинает разрушаться, разбиваясь на молекулы в открытом космосе. Примечательно, что образования могут унести тонны воды с поверхности Марса, превращая их в пар. Хотя явление возникает только при достижении определенной температуры, позволяющей жидкости изменять свое физическое состояние, ученые отметили закономерность его обновления на протяжении всего года.Максимальный диаметр парового столба составил 80 километров, однако специалисты продолжают анализировать полученные фотоснимки, и намерены продолжать изучать космический феномен. Кроме того, ученые сравнили скорость испарения воды с возможностями современных лифтов. Они утверждают, что вероятнее всего именно таким образом Марс потерял огромное количество жидкости за миллиарды лет своего существования.Как известно, Марс часто именуют "мертвой планетой" из-за сухого и холодного климата, однако на ранних этапах эволюции, на ней было много воды и плотная атмосфера, что уже подтвердили ученые.