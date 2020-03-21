«Человек триста пришли»: Друг Эдуарда Лимонова рассказал о похоронах писателя





, - приводит слова Хасавова портал «Телепрограмма». Как отметил мужчина, в этот траурный день много речей не произносили, тем более что и сам Лимонов никогда не любил лишнего пафоса, о чем напоминали многие из тех, кто пришел на его похороны.В то же время собравшиеся проститься с писателем отмечали, что для многих из них Эдуард Лимонов стал словно отцом и наставником. Кроме всего прочего, после смерти политика осталось большое культурное наследие, на которое многие смогут опереться в будущем.