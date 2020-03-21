«Человек триста пришли»: Друг Эдуарда Лимонова рассказал о похоронах писателя
Друг известного российского писателя и политика Эдуарда Лимонова Арслан Хасавов рассказал прессе о том, как прошли похороны его приятеля. Последний, стоит напомнить, скончался несколько дней тому назад и был похоронен на столичном Троекуровском кладбище.
«Примерно человек триста пришли проститься с ним – товарищи, соратники, коллеги, близкие, журналисты и даже те люди, с которыми он общался в разные годы. Пришли даже бывшая жена с сыном», - приводит слова Хасавова портал «Телепрограмма». Как отметил мужчина, в этот траурный день много речей не произносили, тем более что и сам Лимонов никогда не любил лишнего пафоса, о чем напоминали многие из тех, кто пришел на его похороны.
В то же время собравшиеся проститься с писателем отмечали, что для многих из них Эдуард Лимонов стал словно отцом и наставником. Кроме всего прочего, после смерти политика осталось большое культурное наследие, на которое многие смогут опереться в будущем.
«Примерно человек триста пришли проститься с ним – товарищи, соратники, коллеги, близкие, журналисты и даже те люди, с которыми он общался в разные годы. Пришли даже бывшая жена с сыном», - приводит слова Хасавова портал «Телепрограмма». Как отметил мужчина, в этот траурный день много речей не произносили, тем более что и сам Лимонов никогда не любил лишнего пафоса, о чем напоминали многие из тех, кто пришел на его похороны.
В то же время собравшиеся проститься с писателем отмечали, что для многих из них Эдуард Лимонов стал словно отцом и наставником. Кроме всего прочего, после смерти политика осталось большое культурное наследие, на которое многие смогут опереться в будущем.