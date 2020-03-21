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Эмир Кустурица призвал сербов к дисциплине и терпению в борьбе с COVID-19

Сербия оказалась в числе стран, которые уже ввели специальные меры для предотвращения роста числа зараженных новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим известный сербский режиссер Эмир Кустурица обратился к соотечественникам с призывом сохранять дисциплину и терпение в это не простое время.
Эмир Кустурица призвал сербов к дисциплине и терпению в борьбе с COVID-19

«Чем бы ни оказался этот вирус, сколько бы не было желания выяснить, откуда именно он появился, мы обязаны придерживаться дисциплины, которую от нас требует государство, а также проявлять терпение», - приводит слова Кустурицы местной издание «Курир». Примечательно, что в самой Сербии пока зарегистрировано только 135 случаев заражения COVID-19, а недавно в стране от этого заболевания умер первый пациент. Глава государства Александр Вучич несколько дней тому назад официально объявил о введении по всей территории экстренных мер, однако правоохранители каждый день задерживают сотни граждан, которые продолжают нарушать режим карантина.

В связи со сложившейся ситуацией обратиться к населению решил и глав МВД Небойша Стефанович. По его словам, люди, которые пренебрегают самоизоляцией при потенциальном заражении, наносят сербскому обществу непоправимый ущерб.

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Культура / Главные новости
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:47

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