Эмир Кустурица призвал сербов к дисциплине и терпению в борьбе с COVID-19





, - приводит слова Кустурицы местной издание «Курир». Примечательно, что в самой Сербии пока зарегистрировано только 135 случаев заражения COVID-19, а недавно в стране от этого заболевания умер первый пациент. Глава государства Александр Вучич несколько дней тому назад официально объявил о введении по всей территории экстренных мер, однако правоохранители каждый день задерживают сотни граждан, которые продолжают нарушать режим карантина.В связи со сложившейся ситуацией обратиться к населению решил и глав МВД Небойша Стефанович. По его словам, люди, которые пренебрегают самоизоляцией при потенциальном заражении, наносят сербскому обществу непоправимый ущерб.