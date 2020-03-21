Эмир Кустурица призвал сербов к дисциплине и терпению в борьбе с COVID-19
Сербия оказалась в числе стран, которые уже ввели специальные меры для предотвращения роста числа зараженных новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим известный сербский режиссер Эмир Кустурица обратился к соотечественникам с призывом сохранять дисциплину и терпение в это не простое время.
«Чем бы ни оказался этот вирус, сколько бы не было желания выяснить, откуда именно он появился, мы обязаны придерживаться дисциплины, которую от нас требует государство, а также проявлять терпение», - приводит слова Кустурицы местной издание «Курир». Примечательно, что в самой Сербии пока зарегистрировано только 135 случаев заражения COVID-19, а недавно в стране от этого заболевания умер первый пациент. Глава государства Александр Вучич несколько дней тому назад официально объявил о введении по всей территории экстренных мер, однако правоохранители каждый день задерживают сотни граждан, которые продолжают нарушать режим карантина.
В связи со сложившейся ситуацией обратиться к населению решил и глав МВД Небойша Стефанович. По его словам, люди, которые пренебрегают самоизоляцией при потенциальном заражении, наносят сербскому обществу непоправимый ущерб.
«Чем бы ни оказался этот вирус, сколько бы не было желания выяснить, откуда именно он появился, мы обязаны придерживаться дисциплины, которую от нас требует государство, а также проявлять терпение», - приводит слова Кустурицы местной издание «Курир». Примечательно, что в самой Сербии пока зарегистрировано только 135 случаев заражения COVID-19, а недавно в стране от этого заболевания умер первый пациент. Глава государства Александр Вучич несколько дней тому назад официально объявил о введении по всей территории экстренных мер, однако правоохранители каждый день задерживают сотни граждан, которые продолжают нарушать режим карантина.
В связи со сложившейся ситуацией обратиться к населению решил и глав МВД Небойша Стефанович. По его словам, люди, которые пренебрегают самоизоляцией при потенциальном заражении, наносят сербскому обществу непоправимый ущерб.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:47