Алексей Воробьев: "Температура 36.2 и чувствую себя гораздо лучше"

Недавно Алексей Воробьев разместил ролик, на котором он показал пользователям Сети электронный градусник с температурой 38.3. Тогда певец попросил своих фанатов больше не присылать ему шуточных картинок про коронавирус, поскольку ему больше не смешно. Сегодня исполнитель опубликовал видео, на котором рассказал, что озноб спал и температура снизилась до 36.2. Алексей Воробьев отметил, что чувствует себя гораздо лучше и уже можно сказать, даже хорошо.Знаменитость пришел к выводу, что он пошел на поправку, потому что выспался и организм отдохнул. Алексей Воробьев посоветовал своим подписчикам больше время проводить в постели. Фанаты отметили, что у исполнителя очень уставший вид и пожелали ему скорейшего выздоровления. За несколько часов пост певца просмотрели почти 192 000 пользователей Сети.