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Алексей Воробьев: "Температура 36.2 и чувствую себя гораздо лучше"

Алексей Воробьев сообщим своим преданным поклонникам в Instagram, что у него температура снизилась до 36.2. Также известный исполнитель рассказал, что чувствует себя гораздо лучше.
Алексей Воробьев: "Температура 36.2 и чувствую себя гораздо лучше"

Недавно Алексей Воробьев разместил ролик, на котором он показал пользователям Сети электронный градусник с температурой 38.3. Тогда певец попросил своих фанатов больше не присылать ему шуточных картинок про коронавирус, поскольку ему больше не смешно. Сегодня исполнитель опубликовал видео, на котором рассказал, что озноб спал и температура снизилась до 36.2. Алексей Воробьев отметил, что чувствует себя гораздо лучше и уже можно сказать, даже хорошо.

Знаменитость пришел к выводу, что он пошел на поправку, потому что выспался и организм отдохнул. Алексей Воробьев посоветовал своим подписчикам больше время проводить в постели. Фанаты отметили, что у исполнителя очень уставший вид и пожелали ему скорейшего выздоровления. За несколько часов пост певца просмотрели почти 192 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:00

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