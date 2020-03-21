«Это уже слишком»: Барбара Пино возмущена звонком «холостяка» Антона Криворотова ее экс-супругу
Главный «Холостяк» страны узнал неприятное прошлое Барбары Пино. Антон Криворотов позвонил бывшему мужу своей фаворитки, что в свою очередь возмутило участницу проекта, поскольку она считает вмешательство в личную жизнь недопустимым.
26-летняя «невеста» седьмого сезона реалити-шоу «Холостяк» на канале «ТНТ» намерена собрать вещи и сбежать от Антона Криворотова из-за его поступка. Главный герой проекта нашел контакты бывшего мужа кубинской фотомодели, позвонил ему и расспросил подробности их супружеской жизни. По словам Барбары Пино, «докопаться до такой степени – это уже слишком» и она никогда не позволяет посторонним людям вмешиваться в ее прошлое. Более того, девушка сама не общается с экс-супругом и старается стереть со своей памяти любые воспоминания шестилетней давности.
Согласно истории, рассказанной участницей проекта, ранее она уже состояла в браке на протяжении пяти лет, после чего пара очень болезненно рассталась. По словам фотомодели, бывший муж не давал развод и угрожал депортацией обратно в Гавану. Она сообщила, что Антон Криворотов знал о ее прошлых отношениях, потому она буквально шокирована его действиями.
Как известно, Барбара Пино задумалась о том, чтобы покинуть проект из-за «крайне неприемлемого поступка» холостяка.
26-летняя «невеста» седьмого сезона реалити-шоу «Холостяк» на канале «ТНТ» намерена собрать вещи и сбежать от Антона Криворотова из-за его поступка. Главный герой проекта нашел контакты бывшего мужа кубинской фотомодели, позвонил ему и расспросил подробности их супружеской жизни. По словам Барбары Пино, «докопаться до такой степени – это уже слишком» и она никогда не позволяет посторонним людям вмешиваться в ее прошлое. Более того, девушка сама не общается с экс-супругом и старается стереть со своей памяти любые воспоминания шестилетней давности.
Согласно истории, рассказанной участницей проекта, ранее она уже состояла в браке на протяжении пяти лет, после чего пара очень болезненно рассталась. По словам фотомодели, бывший муж не давал развод и угрожал депортацией обратно в Гавану. Она сообщила, что Антон Криворотов знал о ее прошлых отношениях, потому она буквально шокирована его действиями.
Как известно, Барбара Пино задумалась о том, чтобы покинуть проект из-за «крайне неприемлемого поступка» холостяка.
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:55