Звезда «Дом-2» Ирина Пинчук сменила имидж, нарастив волосы
Звезда скандального реалити-проекта «Дом-2» Ирина Пинчук в очередной раз кардинально изменила имидж. Так, девушка сменила свою короткую стрижку на длинные роскошные локоны, которые она нарастила.
Стоит отметить, немного ранее Ирина Пинчук на спор остригла свои волосы под мальчика. Тогда, все фолловеры красотки пришли в шок, ведь им было жалко волосы Ирины. Хотя, даже с новой прической она выглядела вполне привлекательно.
Видимо самой Пинчук такая прическа все-таки нравилась не очень. И вот она сообщила, что нарастила волосы и даже продемонстрировала новую прическу в личном блоге.
И если Ирина Пинчук не скрывает, что таким преображением осталась более, чем довольна, то ее поклонники разделились на два лагеря. Одни начали писать красотке о том, что так она выглядит просто шикарно, а другие отметили, что со стрижкой под мальчика она выглядела намного интереснее внешне.
Стоит подчеркнуть, вместе со своим избранником Араем Чобоняном Ирина Пинчук достаточно часто принимает участие в различных интернет-баттлах, из-за которых иногда даже приходится и идти на изменение собственной внешности.
Стоит отметить, немного ранее Ирина Пинчук на спор остригла свои волосы под мальчика. Тогда, все фолловеры красотки пришли в шок, ведь им было жалко волосы Ирины. Хотя, даже с новой прической она выглядела вполне привлекательно.
Видимо самой Пинчук такая прическа все-таки нравилась не очень. И вот она сообщила, что нарастила волосы и даже продемонстрировала новую прическу в личном блоге.
И если Ирина Пинчук не скрывает, что таким преображением осталась более, чем довольна, то ее поклонники разделились на два лагеря. Одни начали писать красотке о том, что так она выглядит просто шикарно, а другие отметили, что со стрижкой под мальчика она выглядела намного интереснее внешне.
Стоит подчеркнуть, вместе со своим избранником Араем Чобоняном Ирина Пинчук достаточно часто принимает участие в различных интернет-баттлах, из-за которых иногда даже приходится и идти на изменение собственной внешности.