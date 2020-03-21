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Звезда «Дом-2» Ирина Пинчук сменила имидж, нарастив волосы

Звезда скандального реалити-проекта «Дом-2» Ирина Пинчук в очередной раз кардинально изменила имидж. Так, девушка сменила свою короткую стрижку на длинные роскошные локоны, которые она нарастила.

Звезда «Дом-2» Ирина Пинчук сменила имидж, нарастив волосы

Стоит отметить, немного ранее Ирина Пинчук на спор остригла свои волосы под мальчика. Тогда, все фолловеры красотки пришли в шок, ведь им было жалко волосы Ирины. Хотя, даже с новой прической она выглядела вполне привлекательно.

Видимо самой Пинчук такая прическа все-таки нравилась не очень. И вот она сообщила, что нарастила волосы и даже продемонстрировала новую прическу в личном блоге.

И если Ирина Пинчук не скрывает, что таким преображением осталась более, чем довольна, то ее поклонники разделились на два лагеря. Одни начали писать красотке о том, что так она выглядит просто шикарно, а другие отметили, что со стрижкой под мальчика она выглядела намного интереснее внешне.


Стоит подчеркнуть, вместе со своим избранником Араем Чобоняном Ирина Пинчук достаточно часто принимает участие в различных интернет-баттлах, из-за которых иногда даже приходится и идти на изменение собственной внешности.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:39

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