Певица Наталья Гулькина рассказала, что из-за заболевания кота ей приходится нарушать карантин

«Мне приходится ездить в магазин за специальным кормом для кота и ходить в ветклинику за препаратом. Для этого совершаю поездки на такси, предпочитаю не пользоваться общественным транспортом. Я не использую специальную маску, поскольку у меня её нет, а, судя по предостережениям врачей, обычная не помогает», - сообщила Гулькина.

У бывшей солистки группы «Мираж» Натальи Гулькиной проживает 9 котов и кошек. Недавно её питомец по кличке Мейсон серьезно заболел, чтобы вылечить его, она иногда покидает свою квартиру для приобретения медикаментов и продуктов. Исполнительница признаётся, из-за сложившейся ситуации у неё не получается полностью самоизолироваться. Однако она ответственно подходит к перемещению по городу и стремится лишний раз не контактировал с людьми.Знаменитость хорошо понимает, что данная проблема является очередным вызовов для человечества. Она вспомнила отмену «Евровидения», которая произошла впервые за последние 60 лет. Певица отмечает, вирус на самом деле является серьезной опасностью, которую нельзя игнорировать.