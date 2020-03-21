Астероид Рюгу оказался значительно моложе, чем считали ученые





Чтобы более тщательно изучить саму структуру астероида, японский зонд выстрелил по нему 2-килограммовым снарядом, размер которого сопоставим с теннисным мячом со скоростью свыше 7 тысяч км/ч. В результате столкновения ядра с поверхностью Рюгу, в ней образовался кратер диаметром 14,5 метров и глубиной около 60 сантиметров. В результате образования кратера, наружу была выброшена масса первичного материала, который ранее был скрыт под толстым слоем поверхностного грунта.Проведенный анализ свойств высвободившегося материала позволил японским специалистам установить, что возраст астероида составляет менее 9 миллионов лет. При этом прежде было принято считать, что астероиду Рюгу около 158 миллионов лет. Однако отмечается, что сам объект состоит из материалов, возраст которых исчисляется миллиардами лет, поскольку он, вероятнее всего, было образован в результате сцепления обломков других космических тел, распавшихся на осколки около 10 миллионов лет тому назад.