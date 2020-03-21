Астролог Василиса Володина предсказала крайне сложные перспективы для россиян на 2020 год
Российский астролог и телеведущая Василиса Володина предсказала крайне сложные перспективы для россиян. Она опубликовала запись в личном блоге Instagram, в котором рассказала о шести затмениях 2020 года.
Эксперт описательных и предсказательных практик, постулирующих воздействие небесных тел на земной мир и каждого человека в отдельности, назвала 2020 год особенно непростым из-за большого количества затмений, которые являются важными и тревожными факторами, создающими чрезвычайные ситуации и необычные обстоятельства. По словам Василисы Володиной, январские изменения в правительстве России, масштабные экономические новости, начиная с марта, включая колебания курса рубля – все есть в ее прогнозе и все сбылось.
Кроме того, астролог объяснила, почему она заранее не предсказала пандемию коронавируса. «Болезни в прогнозе нет, потому что затмение всегда преподносит сюрпризы и неожиданности, а также сбивает привычный ход событий в сторону», - отметила Василиса Володина.
Напоследок эксперт заявила, что никакие пророчества «не вынимаются из кармана» и знание любого человека о мире и Вселенной крайне ограничено, сообщает «Инфореактор».
Эксперт описательных и предсказательных практик, постулирующих воздействие небесных тел на земной мир и каждого человека в отдельности, назвала 2020 год особенно непростым из-за большого количества затмений, которые являются важными и тревожными факторами, создающими чрезвычайные ситуации и необычные обстоятельства. По словам Василисы Володиной, январские изменения в правительстве России, масштабные экономические новости, начиная с марта, включая колебания курса рубля – все есть в ее прогнозе и все сбылось.
Кроме того, астролог объяснила, почему она заранее не предсказала пандемию коронавируса. «Болезни в прогнозе нет, потому что затмение всегда преподносит сюрпризы и неожиданности, а также сбивает привычный ход событий в сторону», - отметила Василиса Володина.
Напоследок эксперт заявила, что никакие пророчества «не вынимаются из кармана» и знание любого человека о мире и Вселенной крайне ограничено, сообщает «Инфореактор».