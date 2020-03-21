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Подсчитан ущерб для российского бизнеса из-за пандемии коронавируса

Специалисты торгово-промышленной палаты провели анализ и подсчитали, какими последствиями для российского бизнеса способна обернуться нынешняя мировая пандемия коронавирусной инфекции. Как оказалось, сложившаяся ситуация может в будущем привести к прекращению деятельности около 3 миллионов предпринимателей в России.
Подсчитан ущерб для российского бизнеса из-за пандемии коронавируса

В случае, если кризисная ситуация с распространением вируса затянется, в России могут прекратить работать порядка трех миллионов представителей бизнеса, что обернется потерей работы для 8,6 миллионов человек. По словам вице-президента ТПП Елены Дыбовой, на данный момент основная цель заключается в том, чтобы сохранить основную часть отечественного бизнеса. Как подсчитали аналитики палаты, около трети российских предприятий в нынешних условиях смогут работать еще около трех месяцев, после чего будут вынуждены закрыться. Кроме того, после этого около половины из закрывшихся предприятий так и не смогут возобновить свою работу, поскольку высок риск их банкротства.

Впрочем, как сообщалось ранее, правительство России предпринимает оперативные действия для поддержания экономики и бизнеса. К примеру, Кабмин создал финансовый резерв в размере около трехсот миллиардов рублей с гарантийным фондом, средства которого могут быть направлены на реструктуризацию предприятий, оказавшихся в непростой ситуации. Более того, власти страны объявили налоговые каникулы для представителей среднего и малого бизнеса в целом ряде отраслей.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:11

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