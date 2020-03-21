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Xiaomi и Geely придумали устройства для защиты от коронавируса

Борьба с распространением коронавирусной инфекции сегодня беспокоит едва ли не каждого. Многие организации переводят своих работников на удаленный режим, занимаются дезинфекцией оборудования и помещений, обеспечивают тщательный контроль состояния их здоровья. Компании Xiaomi и Geely уже предлагают рынку технические решения, которые помогают предотвращать заражение.
Xiaomi и Geely придумали устройства для защиты от коронавируса

К примеру, китайская компания Xiaomi уже выпускает специальные чехлы для смартфонов, которые обеспечивают дезинфекцию гаджетов. Это устройство под названием EUE Phone представлено в виде небольшого контейнера, в который пользователь может поместить смартфон или другую сопоставимую по размерам электронику. Далее следует лишь нажать на кнопку, активирующую ультрафиолетовые лампы, которые проведут дезинфекцию в течение всего 30 секунд. Как заявляет разработчик, за это время смартфон будет очищен от 99,99% бактерий и вирусов.

Не игнорирует ситуацию и автомобильная компания Geely, выделившая 370 миллионов юаней (около 3 миллиардов рублей) на борьбу с пандемией. Для борьбы с вирусом производитель пользуется все тем же ультрафиолетом. С его помощью здесь планируют обрабатывать фильтры системы циркуляции воздуха в салоне. Новые излучатели вместе с системами тонкой фильтрации воздуха Geely планирует устанавливать в системах кондиционирования воздуха своих моделей, что позволит им обеззараживать воздух, который поступает к пассажирам и водителю.

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Технологии / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:38

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