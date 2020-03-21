Екатерина Стриженова : "Карантин из-за коронавируса нарушил мой планы на день рождения"

Екатерина Стриженова опубликовала видео, на котором предстала в лиловом платье и с букетом цветов в руках. Поклонникам ведущая сообщила, что планировала отпраздновать свой день рождения вместе с мамой, однако она боится заразить её вирусом, поэтому мероприятие пришлось отложить. Артистка также отметила неприятную ситуацию с отменой спектакля «Леди на день», который репетировала месяц.При этом телеведущая не унывает и призывает подписчиков не сдаваться, не поддаваться панике и использовать время карантина для общения с близкими и родными. Она решила приободрить фанатов и отметила, что не намерена унывать. Поклонники, в свою очередь, отметили ответственный подход актрисы к здоровью матери и пришли в восторг от её внешнего вида., — прокомментировали публикацию поклонники.