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Екатерина Стриженова : "Карантин из-за коронавируса нарушил мой планы на день рождения"

Екатерина Стриженова на своей странице в Instagram рассказала, что карантин из-за коронавируса нарушил её планы на день рождения, который она отмечала 20 марта. Актриса хотела навестить маму, чтобы вместе отметить праздник.

Екатерина Стриженова опубликовала видео, на котором предстала в лиловом платье и с букетом цветов в руках. Поклонникам ведущая сообщила, что планировала отпраздновать свой день рождения вместе с мамой, однако она боится заразить её вирусом, поэтому мероприятие пришлось отложить. Артистка также отметила неприятную ситуацию с отменой спектакля «Леди на день», который репетировала месяц.

При этом телеведущая не унывает и призывает подписчиков не сдаваться, не поддаваться панике и использовать время карантина для общения с близкими и родными. Она решила приободрить фанатов и отметила, что не намерена унывать. Поклонники, в свою очередь, отметили ответственный подход актрисы к здоровью матери и пришли в восторг от её внешнего вида. «Вы просто необыкновенная красотка», «Катюша, вы всегда шикарны», «Какая Вы красивая! Обожаю Вас! Будьте счастливы!», «С днём рождения! Обожаю Вас с детства», — прокомментировали публикацию поклонники.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:00

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