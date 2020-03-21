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Фанаты Samsung потребовали от компании отказаться от фирменных процессоров Exynos

Пользователи смартфонов от южнокорейского техногиганта Samsung недовольны фирменными процессорами Exynos. В связи с этим поклонники гаджетов бренда даже создали специальную петицию, в которой требуют от вендора прекратить устанавливать SoC собственной разработки в устройства, отдав предпочтение процессорам от Qualcomm.
Фанаты Samsung потребовали от компании отказаться от фирменных процессоров Exynos

Отмечается, что смартфоны Samsung на базе процессоров Snapdragon демонстрируют более высокую производительность при повышенной автономности, разница заметна даже в работе камер этих устройств. На данный момент петицию подписали около 2 тысяч человек. Автор документа отмечает, что за пределами американского рынка Samsung продает смартфоны, в которых установлены чипы Exynos, вместо более эффективных и быстрых Snapdragon. Кроме всего прочего, международные версии устройств от южнокорейского бренда оснащаются датчиками камер собственного производства, в то время как модели серии Galaxy для рынка США имеют более качественные компоненты от японской компании Sony.

В петиции также подчеркивается, что указанные компоненты значительно хуже, что подтверждается сравнениями пользователей. Отмечается, что претензии пользователей были бы не настолько серьезными, если бы производитель проявил больше честности и открытости по этому поводу, не предлагая за пределами Соединенных Штатов свои менее качественные устройства по такой же или даже более высокой цене.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:05

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