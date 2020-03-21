Доктор Михаил Гинзбург рекомендует укреплять иммунитет с помощью морской капусты





Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии призвал россиян обратить внимание на неприметный морепродукт, который является настоящим кладезем полезных минералов и витаминов для укрепления иммунной системы в период пандемии. В эфире на радиостанции Sputnik Михаил Гинзбург объяснил, что морская капуста обладает антибактериальным и противовирусным эффектом, в результате чего в разы снижает вероятность заражения как коронавирусом, так и другими респираторными инфекциями.Кроме того, регулярное употребление растительного морепродукта помогает в борьбе с хронической усталостью и эмоциональным выгоранием, которые возникают у большинства людей на фоне карантина или межсезонного обострения заболеваний. По словам доктора, морская капуста насыщена йодом, который необходим для здоровой работы щитовидной железы, потому достаточное количество водоросли в рационе предупредит развитие гипотериоза и восполнит дефицит полезных микроэлементов.Как известно, на прилавки магазинов морская капуста попадает в сушеном, прессованном, замороженном виде или в консервных банках. Врач-диетолог отметил, что независимо от метода обработки продукта, он все равно сохраняет свою пользу без потери качества.