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Доктор Михаил Гинзбург рекомендует укреплять иммунитет с помощью морской капусты

Врач-диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург порекомендовал укреплять иммунитет с помощью морской капусты. По словам эксперта, употреблять в пищу можно как законсервированный продукт, так и в прессованном виде.
Доктор Михаил Гинзбург рекомендует укреплять иммунитет с помощью морской капусты

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии призвал россиян обратить внимание на неприметный морепродукт, который является настоящим кладезем полезных минералов и витаминов для укрепления иммунной системы в период пандемии. В эфире на радиостанции Sputnik Михаил Гинзбург объяснил, что морская капуста обладает антибактериальным и противовирусным эффектом, в результате чего в разы снижает вероятность заражения как коронавирусом, так и другими респираторными инфекциями.

Кроме того, регулярное употребление растительного морепродукта помогает в борьбе с хронической усталостью и эмоциональным выгоранием, которые возникают у большинства людей на фоне карантина или межсезонного обострения заболеваний. По словам доктора, морская капуста насыщена йодом, который необходим для здоровой работы щитовидной железы, потому достаточное количество водоросли в рационе предупредит развитие гипотериоза и восполнит дефицит полезных микроэлементов.

Как известно, на прилавки магазинов морская капуста попадает в сушеном, прессованном, замороженном виде или в консервных банках. Врач-диетолог отметил, что независимо от метода обработки продукта, он все равно сохраняет свою пользу без потери качества.

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Наука / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:50

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