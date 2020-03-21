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Сенатор Алексей Пушков резко ответил США после обвинения России в дезинформации на тему коронавируса

«Не нужно пытаться перевалить все свои проблемы на кого-то другого», - с таким призывом к Соединенным Штатам обратился российский сенатор Алексей Пушков. Это заявление член Совфеда сделал в ответ на слова главы Госдепа США Майка Помпео, обвинившего Москву в распространении фейковых данных о новой коронавирусной инфекции.
Сенатор Алексей Пушков резко ответил США после обвинения России в дезинформации на тему коронавируса

«Майк Помпео, который давно известен своим особенным отношением к правдивой информации, обвиняет РФ в дезинформации о вирусе. Однако, если в Америке тысячи зараженных и еще большее количество недовольных, то это просчет местных властей, а никак не козни России», - пишет Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Примечательно, что глава Госдепа ранее обвинил Москву, Тегеран и Пекин в активном распространении неправдивой информации о коронавирусе. По его словам, действия РФ, КНР и Ирана направлены на то, чтобы дискредитировать действия официальных федеральных властей по противодействию распространению заболевания. Кроме того, Помпео отметил, что Белый дом напрямую говорил указанным странам, что они должны прекратить заниматься распространением фейков.

Не менее интересен и тот факт, что обвинения госсекретаря США стали уже не первыми выпадами в адрес Москвы на фоне пандемии. Ранее издание Financial Times обвинило Россию в запуске масштабной кампании в социальных сетях, цель которой якобы заключается в том, чтобы дезинформировать граждан европейских стран относительно реальных данных о коронавирусе.

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Политика / Главные новости
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:23

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