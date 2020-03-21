Сенатор Алексей Пушков резко ответил США после обвинения России в дезинформации на тему коронавируса





, - пишет Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter.Примечательно, что глава Госдепа ранее обвинил Москву, Тегеран и Пекин в активном распространении неправдивой информации о коронавирусе. По его словам, действия РФ, КНР и Ирана направлены на то, чтобы дискредитировать действия официальных федеральных властей по противодействию распространению заболевания. Кроме того, Помпео отметил, что Белый дом напрямую говорил указанным странам, что они должны прекратить заниматься распространением фейков.Не менее интересен и тот факт, что обвинения госсекретаря США стали уже не первыми выпадами в адрес Москвы на фоне пандемии. Ранее издание Financial Times обвинило Россию в запуске масштабной кампании в социальных сетях, цель которой якобы заключается в том, чтобы дезинформировать граждан европейских стран относительно реальных данных о коронавирусе.