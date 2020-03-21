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Группа Little Big поедет на "Евровидение-2021" с новой композицией

Организационный комитет «Евровидения» предоставил странам-участникам самим решать, кого отправлять на музыкальный конкурс в 2021 году. Исходя из правил, композиция Uno группы Little Big не будет исполняться в следующем году, так что артистам придется продумать новый хит.

Согласно правилам, музыкальные коллективы не должны исполнять в Роттердаме (Нидерланды) композиции, приготовленные для выступления в 2020 году. Также отмечается, что для участия в конкурсе необходимо создать новые песни, которые нигде раньше не звучали. Композиции могут публиковать только на официальном канале «Евровидения» в Youtube.

Стоит отметить, что странам предоставили возможность самим выбирать, отправлять ли прежнего конкурсанта или выбирать нового. Есть вероятность, что вместо группы Little Big в Роттердам может поехать другой музыкальный коллектив или певец. В оргкомитете также отмечают, что находятся в поиске решения, как вознаградить участников за подготовку к конкурсу. Недавно появилась информация, что проведение «Евровидения» в 2020 году отменяется по причине пандемии коронавируса. Во всех странах отменили большое количество развлекательных мероприятий, а также приостановлены спортивные соревнования.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:11

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