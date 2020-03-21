Группа Little Big поедет на "Евровидение-2021" с новой композицией





Согласно правилам, музыкальные коллективы не должны исполнять в Роттердаме (Нидерланды) композиции, приготовленные для выступления в 2020 году. Также отмечается, что для участия в конкурсе необходимо создать новые песни, которые нигде раньше не звучали. Композиции могут публиковать только на официальном канале «Евровидения» в Youtube.Стоит отметить, что странам предоставили возможность самим выбирать, отправлять ли прежнего конкурсанта или выбирать нового. Есть вероятность, что вместо группы Little Big в Роттердам может поехать другой музыкальный коллектив или певец. В оргкомитете также отмечают, что находятся в поиске решения, как вознаградить участников за подготовку к конкурсу. Недавно появилась информация, что проведение «Евровидения» в 2020 году отменяется по причине пандемии коронавируса. Во всех странах отменили большое количество развлекательных мероприятий, а также приостановлены спортивные соревнования.