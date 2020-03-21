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Людмила Артемьева опубликовала первый пост после ухода из сериала «Сваты»

Известная российская актриса Людмила Артемьева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram первый пост после своего ухода из популярного проекта «Сваты». Новая запись моментально вызвала целый шквал комментариев от подписчиков.
Людмила Артемьева опубликовала первый пост после ухода из сериала «Сваты»

Актриса показала свое фото и разместила обычное приветствие. «Всем хорошего дня», - гласит ее запись. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы в прямом смысле взорвать соцсеть. Многочисленные подписчики и другие пользователи тут же принялись писать под постом знаменитости огромное количество комментариев, спрашивая у нее, собирается ли она сниматься в 7-ом сезоне «Сватов», многие при этом отмечали, что обожают наблюдать за работой актрисы в этом проекте, а потому с нетерпением ждут ее возвращения.

«Очень переживаем», «Вы будете в новых сериях?», «Печально понимать, что любимая актриса ушла», - пишут поклонники таланта Людмилы Артемьевой. Сама актриса, к слову, несмотря на огромный ажиотаж вокруг своей персоны, решила на все эти вопросы не отвечать.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:03

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