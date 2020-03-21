Людмила Артемьева опубликовала первый пост после ухода из сериала «Сваты»

Актриса показала свое фото и разместила обычное приветствие., - гласит ее запись. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы в прямом смысле взорвать соцсеть. Многочисленные подписчики и другие пользователи тут же принялись писать под постом знаменитости огромное количество комментариев, спрашивая у нее, собирается ли она сниматься в 7-ом сезоне «Сватов», многие при этом отмечали, что обожают наблюдать за работой актрисы в этом проекте, а потому с нетерпением ждут ее возвращения., - пишут поклонники таланта Людмилы Артемьевой. Сама актриса, к слову, несмотря на огромный ажиотаж вокруг своей персоны, решила на все эти вопросы не отвечать.