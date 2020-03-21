Людмила Артемьева опубликовала первый пост после ухода из сериала «Сваты»
Известная российская актриса Людмила Артемьева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram первый пост после своего ухода из популярного проекта «Сваты». Новая запись моментально вызвала целый шквал комментариев от подписчиков.
Актриса показала свое фото и разместила обычное приветствие. «Всем хорошего дня», - гласит ее запись. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы в прямом смысле взорвать соцсеть. Многочисленные подписчики и другие пользователи тут же принялись писать под постом знаменитости огромное количество комментариев, спрашивая у нее, собирается ли она сниматься в 7-ом сезоне «Сватов», многие при этом отмечали, что обожают наблюдать за работой актрисы в этом проекте, а потому с нетерпением ждут ее возвращения.
«Очень переживаем», «Вы будете в новых сериях?», «Печально понимать, что любимая актриса ушла», - пишут поклонники таланта Людмилы Артемьевой. Сама актриса, к слову, несмотря на огромный ажиотаж вокруг своей персоны, решила на все эти вопросы не отвечать.
Актриса показала свое фото и разместила обычное приветствие. «Всем хорошего дня», - гласит ее запись. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы в прямом смысле взорвать соцсеть. Многочисленные подписчики и другие пользователи тут же принялись писать под постом знаменитости огромное количество комментариев, спрашивая у нее, собирается ли она сниматься в 7-ом сезоне «Сватов», многие при этом отмечали, что обожают наблюдать за работой актрисы в этом проекте, а потому с нетерпением ждут ее возвращения.
«Очень переживаем», «Вы будете в новых сериях?», «Печально понимать, что любимая актриса ушла», - пишут поклонники таланта Людмилы Артемьевой. Сама актриса, к слову, несмотря на огромный ажиотаж вокруг своей персоны, решила на все эти вопросы не отвечать.