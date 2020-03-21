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Американские ученые не рекомендуют использовать антибактериальное мыло во время пандемии

Ученые из США не рекомендуют использовать антибактериальное мыло во время пандемии ввиду отсутствия неопровержимых подтверждений его безопасности и эффективности. Как выяснилось, триклозан в составе гигиенических средств может нарушать работу щитовидной железы и провоцирует возникновение опухолей.
Американские ученые не рекомендуют использовать антибактериальное мыло во время пандемии

Группа исследователей из Университета в Массачусетсе провела более 30-ти экспериментов в лабораторных условиях, чтобы подтвердить или опровергнуть эффективность антибактериального мыла. Главный компонентом обеззараживающих средств был триклозан, являющийся противогрибковым синтетическим соединением широкого спектра. В результате проведенных тестов ученые обнаружили его негативное воздействие на организм человека и отсутствие какой-либо эффективности.

Кроме того, эксперимент с грызунами показал свойство триклозана провоцировать возникновение злокачественных опухолей, нарушать выработку гормонов и угнетать иммунную систему. По словам американских ученых, абсолютно безопасным и эффективным средством можно назвать обычное мыло, которое на 31% снижает заболеваемость желудочно-кишечными инфекциями и на 21% респираторными. К тому же, чтобы обезопасить организм от коронавируса во время пандемии, человеку понадобиться не более 30-ти секунд для тщательного мытья рук.

Как известно, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США запретило использование триклозана в производстве гигиенической продукции в марте 2020 года.

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Наука / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 08:57

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