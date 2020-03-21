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Лариса Долина исполнила за ночь в караоке на Сахалине около 30 хитов

Известная российская певица Лариса Долина на Сахалине продемонстрировала окружающим вокальный мастер-класс. В один из вечеров знаменитость пришла в караоке-бар, где в течение нескольких часов охотно исполняла хиты разных исполнителей.
Лариса Долина исполнила за ночь в караоке на Сахалине около 30 хитов

Как рассказал один из очевидцев происходящего, артистка начала свой караоке-марафон с композиции «Самая-самая лучшая», после которой перешла на песню Игоря Саруханова «Желаю тебе» и хит Филиппа Киркорова под названием «Улетай, туча». Позднее Лариса Долина исполнила песни зарубежных исполнителей. Как заявила сама артистка, в прежние годы она неплохо зарабатывала на песнях группы АВВА, когда пела их в ресторане, поскольку гости непрерывно заказывали композиции.

К слову, вместе с исполнительницей в караоке-баре присутствовали и ее друзья, однако никто из них не решился демонстрировать свои певческие таланты на фоне признанного мастера вокала. А все, кто присутствовал в тот вечер в заведении не переставали аплодировать Ларисе Александровне, передает «Комсомолка».

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:49

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