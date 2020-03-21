Тина Канделаки изо всех сил соблюдает нейтралитет с Ксенией Собчак





В интервью на одном из телевизионных каналов Тина Канделаки заявила, что старается в медиапространстве и социальных сетях не злословить про Ксению Собчак. Она рассказала зрителем, что в последние месяцы у неё настолько много рабочих обязанностей, что она не может выделить специальное время для поддерживания всяческих недомолвок. Телеведущая похвалила Ксению, что та замечательно умеет распределять собственную работу и ей хватает времени всех оценивать.Канделаки заострила внимание поклонников на том, что она сама не упоминает Ксению и говорит о Собчак только тогда, когда о ней спрашивают в интервью. Знаменитость не может даже предположить, что должно случиться, чтобы заставить её высказаться о коллеге в негативном ключе.На днях между тележурналистками опять пробежала «черная кошка» по поводу пандемии вирусной инфекции. Ксения обвинила Тину Канделаки в меркантильности за то, что магазин, который принадлежит звезде, продаёт медицинские маски по завышенным ценам. Собчак в ответ получила от Тины совет быть сдержаннее.