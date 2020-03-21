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Милана Тюльпанова рассказала о ценном совете от Ксении Собчак

В своё время телеведущая Ксения Собчак посоветовала Милане Тюльпановой прислушиваться к советам своей матери.
Милана Тюльпанова рассказала о ценном совете от Ксении Собчак

В интервью, которая дала 26-летняя бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова, она упомянула про ценный совет, который получила от Ксении Собчак, и котором пользуется, когда ей надо принять трудные решения в жизни. Ксения посоветовала участнице шоу «Холостяк» слушать советы своей мамы.

Милана Тюльпанова является бывшей женой экс-форварда питерского клуба «Зенит» Александра Кержакова. Знаменитая пара, у которой есть общий сын Артемий, развелась год назад. На долгом бракоразводном процессе ребёнка было решено оставить с матерью, а Кержакову дали возможность часто видеться с сыном.

По прошествии некоторого времени Милана стала обвинять спортсмена в задолженности по алиментам и нежелании видеться с ребенком. Как выяснилось позже, Тюльпанова сама не разрешила ему видеть наследника в день двухлетия.
Поклонники звезды однозначно раскритиковали её решение участвовать в седьмом сезоне шоу «Холостяк». Такого же мнения придерживался и герой телепроекта Антон Криворотов, который настоял на том, чтобы девушку убрали с проекта и дали возможность подумать о будущем своего сына.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:40

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