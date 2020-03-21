Врач Денис Проценко рассказал о симптоме тяжелой формы коронавируса





Денис Проценко упомянул о существовании термина "сатурация", означающего насыщение крови кислородом. При включении большого количества легочной ткани в поражение, прекращается выполнение её основной задачи - перенос кислорода извне в кровь.Причиной может быть компенсаторная одышка, наблюдаемая у людей, которые при прохождении теста на COVID-19 получили положительный результат. Врач сообщил два предполагаемые версии развития событий. Если обстановка с COVID-19 улучшится как в Китае, то условия в мире нормализуются уже в мае-июне, в период респираторных недомоганий. Однако в случае развития итальянской ситуации, бороться с инфекцией придётся намного дольше, поскольку пандемия пойдёт на спад лишь в сентябре.