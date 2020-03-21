Владимир Познер: "Пандемия коронавируса может закончиться к лету"
Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер в свое время изучал в МГУ им. Ломоносова физиологию человека, а потому решил поделиться своим мнением по поводу ситуации с распространением нового типа коронавирусной инфекции. Как считает Владимир Владимирович, охватившая мир пандемия COVID-19, имеет все шансы закончиться лету.
По мнению журналиста, уже к концу мая месяца ситуация с распространением вируса может существенно улучшиться. Об этом он рассказал в рамках популярного шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Примечательно, что в эфире программы Познер появился в медицинской маске, а на вопрос ведущего о своем отношении к пандемии ответил, что слишком сильно переживать по этому поводу не стоит. В то же время, подчеркнул телеведущий, люди должны отдавать себе отчет в том, что ситуация сложилась довольно серьезная.
Владимир Познер также посоветовал людям следовать некоторым правилам, которые заключаются в социальном дистанцировании, отказе от физических контактов, тщательном мытье рук. Также журналист напомнил, что коронавирус способен жить на различных поверхностях до 12 часов.
По мнению журналиста, уже к концу мая месяца ситуация с распространением вируса может существенно улучшиться. Об этом он рассказал в рамках популярного шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Примечательно, что в эфире программы Познер появился в медицинской маске, а на вопрос ведущего о своем отношении к пандемии ответил, что слишком сильно переживать по этому поводу не стоит. В то же время, подчеркнул телеведущий, люди должны отдавать себе отчет в том, что ситуация сложилась довольно серьезная.
Владимир Познер также посоветовал людям следовать некоторым правилам, которые заключаются в социальном дистанцировании, отказе от физических контактов, тщательном мытье рук. Также журналист напомнил, что коронавирус способен жить на различных поверхностях до 12 часов.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:25