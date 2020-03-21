Владимир Познер: "Пандемия коронавируса может закончиться к лету"





По мнению журналиста, уже к концу мая месяца ситуация с распространением вируса может существенно улучшиться. Об этом он рассказал в рамках популярного шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Примечательно, что в эфире программы Познер появился в медицинской маске, а на вопрос ведущего о своем отношении к пандемии ответил, что слишком сильно переживать по этому поводу не стоит. В то же время, подчеркнул телеведущий, люди должны отдавать себе отчет в том, что ситуация сложилась довольно серьезная.Владимир Познер также посоветовал людям следовать некоторым правилам, которые заключаются в социальном дистанцировании, отказе от физических контактов, тщательном мытье рук. Также журналист напомнил, что коронавирус способен жить на различных поверхностях до 12 часов.